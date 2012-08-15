Тимошенко и Кучме прокуроры шьют мокрые дела

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью киевской газете «Сегодня» рассказал о том, в чём ещё его ведомство готово обвинить экс-премьера Юлию Тимошенко. Он также заверил, что следователи продолжают работу по делу экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Что касается леди Ю, то её на этот раз решили обвинить в нанесении телесных повреждений сотруднику СИЗО, находившемуся при исполнении служебных обязанностей. Речь идёт о старой истории ещё с 2003 года. Тогда, по словам Кузьмина, Тимошенко с группой народных депутатов ворвалась в Киевский следственный изолятор. «Она не только препятствовала нормальной работе учреждения, угрожала сотрудникам СИЗО, а одному из них, офицеру, лично сама причинила телесные повреждения», – сказал замгенпрокурора.

Также, по словам Кузьмина, у Генпрокуратуры достаточно оснований для предъявления Юлии Тимошенко обвинений в причастности к убийству депутата Евгения Щербаня в 1996 году. «Как заявили немецкие врачи, ей надо отдохнуть от стрессов 8 недель. Вот мы и ждём, когда этот срок закончится. Как только врачи скажут, что можно её тревожить, мы с обвинением сразу к ней придём. У нас для этого всё готово», – заявил прокурор.

В том же интервью Кузьмин сообщил, что прокуратура может вновь возбудить уголовное дело против экс-президента Кучмы, которого давно подозревали в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. «Суд установил, что дело против Кучмы было возбуждено без достаточных оснований. Это значит, что у следователя теперь есть возможность доработать материалы и собрать в этот раз достаточно оснований для возбуждения нового уголовного дела против Кучмы», – отметил он. И подчеркнул, что работа по поиску заказчиков и организаторов убийства Гонгадзе продолжается.