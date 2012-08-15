Ислам Каримов выбирает лучшего друга для дочери

Известный экономист, бывший министр внешнеэкономической деятельности в правительстве В. Черномырдина Сергей Глазьев недавно назначен помощником президента В. Путина.

В его обязанности входит координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. Понятно, что это назначение имеет свою подоплёку.

По мнению аналитиков, процесс возможного вхождения в Евразийский союз бывших среднеазиатских республик СССР временно застопорился. Их руководители ждут от Кремля главным образом финансовой и экономической поддержки. При этом приоритет для Москвы – политическая интеграция. В частности – создание так называемого Евразийского парламента. Назначение С. Глазьева должно «встряхнуть» Азию и показать ей, что Кремль на тех направлениях, которые ей ближе.

Надо сказать, что времени у Путина остаётся всё меньше. Ситуация в том же Казахстане стремительно меняется. Н. Назарбаев – руководитель далеко не первой молодости и может утратить контроль над страной. Со всех сторон лезут политические радикалы. Чтобы кланы не стали договариваться между собой, минуя Н. Назарбаева, нужно, чтобы он срочно назначил преемника. Но он этого не хочет. А зря. Страна может погрузиться в клановые войны за власть.

Примерно то же самое наблюдается в солнечном Узбекистане. Президент И. Каримов опять решил дистанцироваться от Москвы. Даже договаривается с администрацией США об условиях его поддержки сил НАТО и США в Афганистане. Да и вообще – окончательную ориентацию Узбекистана на Запад. В обмен – поддержка выдвижения его дочери Гульнары в свои преемники. Несмотря на то что в США у неё есть большие проблемы юридического характера.

И это ещё одна причина того, что пора срочно форсировать процесс создания Евразийского союза. Иначе новый поворот И. Каримова на Запад станет окончательным.