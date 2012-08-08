Позади Алеппо, а отступать некуда

Продолжаются тяжёлые бои между наёмниками саудовских и катарских принцев и правительственными войсками за финансово-экономическую столицу Сирии город Алеппо.

По словам осведомлённых российских востоковедов, город Алеппо в первую очередь является столицей алавитской общины страны (алавизм – ряд исламских религиозных направлений, близких к шиитскому). И только потом – финансово-экономической столицей. Отсюда вышли нынешний и предыдущий руководители государства – Хафез и Башар Асады.

Основу так называемой «сирийской оппозиции» составляют противостоящие шиитам сунниты. Говорят, что при «режиме Асадов» начался процесс сближения алавитов с шиитами-двунадесятниками, составляющими подавляющее большинство шиитов в мире. Он был начат Хафезом Асадом и продолжился при его сыне Башаре. Происходило это на фоне более глобального военно-политического сближения алавитского режима Сирии с шиитским режимом Ирана.

Поэтому если поддерживаемые деньгами и оружием из США и Саудовской Аравии «оппозиция» и наёмники возьмут этот центр аллавитов, то основа «режима Асадов» будет подорвана.

По этой причине бои за Алеппо носят чрезвычайно ожесточённый характер. Башар Асад направил в город гвардейские части, укомплектованные алавитами. А также алавитское ополчение «Шабиха» (призраки). Это слово переводятся и как «бандиты». Отряды «Шабиха» были организованы в 1980‑е годы Намиром Асадом и Рифатом Асадом – близкими родственниками президента Хафеза Асада.