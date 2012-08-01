Олимпиада перестала быть праздником свободы

К началу XXX Олимпийских игр в Лондоне и 40-летней годовщине трагедии на XXII Олимпиаде в Мюнхене немецкая пресса опубликовала неизвестные ранее сведения о трагических событиях 5 сентября 1972 го­да. Многие годы германские власти скрывали факты, не желая признаваться в ошибках, – службы безо­пасности были не готовы к подобному. Теперь правительства стран, принимающих Олимпийские игры, проявляют куда большую прозорливость, но от того страдают главные принципы данного соревнования, сетуют журналисты.

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало ряд статей, в которых были обнародованы неизвестные доселе факты о трагических событиях мюнхенской Олимпиады, когда палестинскими террористами были убиты 11 израильских спортсменов и один немецкий полицейский. Стало известно, что членам группировки «Чёрный сентябрь», оказывается, помогали немецкие неонацисты. Члены так называемой «Национал-социалистической группы сопротивления во имя Великой Германии» Вольфганг Абрамовски и Вилли Поль тесно сотрудничали с палестинскими террористами и оказывали им всяческую поддержку.

Но самое примечательное, о чём взахлёб сообщали немецкие издания, спецслужбы ГДР, оказывается, заранее были предупреждены о готовящемся теракте. Ещё за несколько дней до торжественного открытия Олимпиады-1972 баварское бюро Ведомства по охране конституции получило сообщение от одного из журналистов, работавших в Бейруте: палестинские террористы планируют «акцию». Но к предупреждению почему-то серьёзно не отнеслись.

Спустя всего 27 лет после падения национал-социализма организаторы Игр проявили поразительную беспечность, отмечает Der Spiegel, подготовив совместно с немецкими телевизионщиками документальный фильм о событиях сентября 1972‑го. Невооружённая охрана, декоративный проволочный заборчик Олимпийской деревни, пять тысяч белых голубей, взвившихся в лазурно-голубое небо Мюнхена, описывает издание атмосферу тех дней – всё было так наивно. Когда поступили первые сообщения о захвате заложников, полицейские просто не знали, что делать. «Мы чувствовали себя, как альпинисты в шлёпках», – признаётся один из бывших сотрудников полиции.

Мюнхенская трагедия преподнесла суровый урок. В противовес беспечности 1972 года этим летом на Олимпиаде в Лондоне приняты беспрецедентные меры безопасности: 13,5 тысяч солдат, 55 кинологических подразделений, зенитки, истребители. А Олимпийскую деревню ограждают 18 километров электрозаграждений. Атмосфера свободы и радости, десятилетиями являвшаяся одним из главных принципов Игр, становится историей.

Но подобная прагматичность оправдана. Так, израильские спецслужбы объявили о существовании риска повторения мюнхенских событий в Лондоне уже в нынешнем году. Представители Моссада полагают, что на этот раз опасность может исходить от ливанской группировки «Хизбаллах».