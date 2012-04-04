ООН: Кто хранит память о ваффен-СС?

Сегодня мне хотелось бы поразмышлять о том, как на практике вершится международная политика. Какие сложные преграды вынуждены преодолевать российские дипломаты, отстаивая на мировой арене, казалось бы, святые, тем более для западных стран, принципы демократии, осуждая расовую нетерпимость и ксенофобию. Нас настойчиво, даже навязчиво, приучают к мысли, что по части соблюдения прав человека посткоммунистическая Россия далеко отстаёт от цивилизованного мира, у которого нам надо бы набираться опыта и учиться уму-разуму. Но так ли обстоят дела в действительности? Не вдаваясь в общие рассуждения, хочу привести один конкретный пример того, какие позиции на практике занимают поучающие нас западные страны в вопросах, относящихся к правам человека.

Сложности дипломатии

На 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН российская делегация внесла проект резолюции, осуждающей любые проявления расизма и ксенофобии. А также героизацию тех, кто сотрудничал с гитлеровскими нацистами, в том числе карателей из Ваффен-СС. У этой резолюции весьма длинное название, соответствующее правилам и стилистике ООН. Охватывает она очень широкий круг вопросов. Для простоты в стенах ООН, иначе говоря, в мировом дипломатическом обиходе, ей дали краткое наименование – Резолюция по Ваффен-СС.

Вроде бы ясная и чёткая тема. Тем более что Россию сразу поддержали ещё 38 стран, ставших соавторами резолюции. Однако в третьем комитете Генассамблеи ООН, где обсуждалась российская инициатива, вокруг неё развернулись нешуточные дебаты. В них очень откровенно, я бы сказал, даже нарочито, проявились неизвестные широкой публике сложности мировой политики. Дебаты были закрытыми для посторонних. Споры шли между профессионалами, иначе говоря, как бы между своими. Соответственно, и дремучие политические дебри, сквозь которые приходится продираться нашим дипломатам, предстали в своём истинном и, увы, неприглядном виде.

Начать с того, что ораторы из некоторых европейских стран заговорили о «трудностях в определении тех, кто воевал против антигитлеровской коалиции». Такая постановка вопроса была поистине удивительна сама по себе. Разумеется, ничего конкретного по этому поводу сказано не было, однако тень на плетень опытные и лукавые ораторы набросили.

Справка «АН» Ваффен-СС – вооружённые части СС, возникшие на основе так называемых политических частей и зондеркоманд СС. Вначале называлась «резервные войска СС». Название «Ваффен-СС» (войска СС) было впервые использовано зимой 1939/40. В ходе войны эти элитные части находились под личным командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и получали лучшее и самое современное снаряжение. Части войск СС принимали участие как в военных действиях, так и в акциях айнзатцгрупп, осуществлявших геноцид на оккупированных территориях. На Нюрнбергском процессе войска СС были обвинены в военных преступлениях и объявлены преступной организацией.

Скандал в благородном семействе

Но то были лишь цветочки. Ягодки пошли тогда, когда представители тех же стран стали утверждать, будто с расизмом и распространением расистских идей «нельзя бороться методами запретов и уголовного преследования». Оч-чень интересно! Отрицание холокоста и геноцида армян политики вправе подвести под уголовную статью. Но в ходе дебатов по резолюции о Ваффен-СС (официально признанной преступной Нюрнбергским трибуналом) кое-кто предпочёл проигнорировать даже тот факт, что в одном из городов Европы центральную улицу Мира переименовали в улицу имени Батальона «Нахтигаль» – диверсионного подразделения украинских националистов. По мнению западных ораторов, здоровое демократическое общество само отвергнет идеи расизма, запреты здесь не нужны.

От такой, простите, откровенной демагогии со стороны наших учителей демократии можно прийти в отчаяние. Мы же прекрасно видим, как «здоровое демократическое общество» стран Балтии поднимает на щит бывших нацистских приспешников. Впрочем, по этому вопросу можно привести и другие красноречивые факты. Согласно недавнему социологическому опросу «Антидиффамационной лиги», более пятнадцати процентов жителей одной из якобы самых демократических стран мира откровенно считают себя антисемитами и не скрывают этого. Более того, по некоторым категориям населения процент антисемитов достигает тридцати! Потому на стенах домов и синагог в этой стране всё чаще появляются фашистские свастики – ведь приближается годовщина печально известной гитлеровской «Хрустальной ночи». Все эти цифры и факты – не сведения, почерпнутые мною, скажем, из Интернета, где немало дезинформации любого рода. Это официальные данные, озвученные российским дипломатом Григорием Лукьянцевым на заседании Генассамблеи ООН по поручению Постоянного Представительства РФ при ООН.

Но что же это за «одна из самых демократических стран мира», где так широко распространён антисемитизм? Увы, это Соединённые Штаты Америки, наш главный учитель и светоч демократии. И видимо, отнюдь не случайно именно при голосовании по резолюции о Ваффен-СС, пожалуй, впервые в истории ООН США и Израиль оказались на разных полюсах. США высказались против, а Израиль – за резолюцию, соавторами которой, кстати, являются Сирия и Иран.

Управляемая демократия

Чтобы в более полном виде показать атмосферу, царившую на заседаниях третьего комитета Генассамблеи ООН, когда обсуждали резолюцию по Ваффен-СС, приведу краткую выдержку из выступления нашего представителя Г. Лукьянцева при голосовании по проекту резолюции:

«В ходе согласования проекта нам настойчиво внушали, что Победа во Второй мировой войне никак не связана с универсальными правозащитными стандартами. Нам говорили, что прославление нацизма и его идей не имеет ничего общего с правами человека. Нас убеждали, что шествия нацистов, героизация нацизма, возведение памятников тем, кто истребил десятки миллионов невинных жертв ради теории «расового превосходства», иными словами, пропаганда идей расизма есть не что иное, как реализация прав на свободу выражения мнений, на свободу собраний и ассоциаций».

Думаю, стиль и смысл дипломатических дебатов за закрытыми дверями, о которых говорил российский представитель, вполне понятны. По ним можно составить истинное представление о том, как на практике понимают демократию те, кто без устали учит Россию соблюдать права человека. На самом-то деле в современной России демократии гораздо больше, чем на Западе. И этому на первый взгляд парадоксальному феномену есть вполне объективное, логичное объяснение. Демократия – «штуковина» крайне неудобная для любой власти. В так называемых цивилизованных странах давно научились умело манипулировать ею в политических целях, скрывая закулисные манёвры и произнося громкие публичные речи. Кстати, такая же ситуация и в сфере свободы слова. Достаточно вспомнить внезапную, незапланированную рекламную паузу на мэрдоковском телеканале «Фокс», когда приглашённые в прямой эфир неожиданно для ведущего заговорили о грузинской агрессии против Южной Осетии. Или громкое увольнение одного из американских журналистов, неподобающе, по мнению Пентагона, написавшего о вторжении США в Ирак.

А Россия – страна молодой демократии. Мы всё принимаем за чистую монету, искренне и честно бичуем себя, активно бьёмся за то, чтобы не допускать ксенофобии и пропаганды нацизма. Случайно ли резолюция по Ваффен-СС предложена именно Россией? Ведь принятие такого документа важно и для нас самих – чтобы, используя авторитет мирового сообщества и международное право, успешнее противостоять ксенофобским выходкам в самой России.

И резолюция по Ваффен-СС, конечно, была принята. Её соавторами стали 38 стран, а всего за неё проголосовали 120 стран. 31 страна воздержалась, и 22 выступили против. Среди них, увы, наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции: США, Англия, Франция. А также Дания, Швеция и другие просвещённые страны Европы. Они, как показало голосование, ставят текущие политические интересы выше незыблемых демократических принципов. А Украина, к сожалению, воздержалась, и понятно почему. Ведь не где-нибудь, а во Львове переименовали центральную улицу Мира. Выходит, в одной части этой страны прославляют молодогвардейцев, героически погибших в борьбе с фашизмом, а в другой части славят гитлеровцев из Ваффен-СС.

В силу закрытости мировой дипломатической «кухни» наши сограждане мало знают о том, как на деле вершится международная политика. К тому же мощные и вполне управляемые западные СМИ, уделяющие повышенное внимание правозащитным проблемам, концентрируют внимание, прежде всего на российских просчётах. А их, к сожалению, немало. И в данном случае я попытался приподнять завесу, скрывающую от посторонних глаз истинное, я бы сказал, потребительское, избирательное отношение к демократическим принципами со стороны «развитых» стран. Кстати, примеров, когда правозащитные инициативы российской дипломатии наталкиваются на сопротивление «самых демократических стран», – немало. Но я выбрал лишь один пример, связанный с осуждением ксенофобии и фашизма. На мой взгляд, пример очень уж показательный.