Азербайджан превратился в непотопляемый авианосец Израиля?

По данным авторитетного американского издания Foreign Policy («Внешняя политика»), в администрации США считают, что Азербайджан предоставил Израилю доступ к своим военно-воздушным базам. Высокопоставленные американские чиновники выражаются совсем просто: «Израильтяне купили аэродром под названием Азербайджан».

Любопытно, что одна из баз ВВС находится совсем недалеко от иранской границы. Во времена СССР на ней были размещены наши бронированные штурмовики «Су-25». По мнению заокеанских экспертов, этот аэродром очень бы пригодился Израилю в случае удара его авиации по иранским ядерным объектам. При наличии такой базы самолётам не пришлось бы производить дозаправку в воздухе, что значительно упростило бы проведение атаки.

Косвенно существование такого аэродрома подтверждает обнародованная в 2009 г. сайтом WikiLeaks депеша заместителя американского посла в Баку. По его словам, в то время президент Азербайджана И. Алиев заявил, что отношения его страны с Израилем похожи на айсберг – они так же на «девять десятых скрыты от глаз».

Как утверждает Foreign Policy, подобная информация очень тревожит различные разведслужбы США. Понятно, что если она соответствует действительности, то в случае войны Израиля с Ираном в неё будет втянут и Азербайджан. Таким образом, военные действия распространятся не только на Персидский залив, но и на Кавказ. Всё это значительно усложнит действия армии США. Впрочем, Азербайджан и Израиль заявляют, что их двухстороннее сотрудничество в военной сфере не столь масштабно и Баку пока не предоставило Израилю доступ к своим военно-воздушным базам.