Китайская политическая грамота

В кругах иностранных дипломатов и журналистов в Москве и среди учёных-китаистов РАН стали говорить много нового о внутренних делах Китая. Вернее, о политических раскладах внутри китайского руководства.

По традиции заложенной ещё творцом китайского экономического чуда Дэн Сяопином, будущим председателем КНР и КПК из «пятого поколения руководителей» должен стать заместитель председателя КНР Си Цзиньпин. Председателем КПК его изберут осенью 2012 г. на XVIII съезде КПК. Напомним, что сейчас Китай возглавляет товарищ Ху Цзиньтао, руководитель «четвёртого поколения». Но и Цзянь Цзэминь, руководитель «третьего поколения», до сих пор сохраняет влияние. Через него проходит большинство важнейших бумаг партии и правительства.

Поэтому в качестве противовеса Си Цзиньпину ими выдвигается руководитель комсомола КПК Лу Хао, который займёт нынешний пост Си Цзиньпина, когда тот возглавит Китай. При этом вторым лицом в «пятом поколении руководителей» будет нынешний зампредседателя Госсовета КНР Ли Кэцян. По сообщениям СМИ, Си Цзиньпина относят к группе «шанхайских торговцев», а Ли Кэцян является представителем группы «пекинских комсомольцев». Вот такие вот противовесы.

Все эти приготовления происходят на фоне компрометации и снятия с должности Бо Силая – секретаря парткома города центрального подчинения Чунцина, одного из крупнейших городских агломератов в Китае, с населением городского округа около 33 млн. человек. Си Цзиньпин хотел сделать его главой правительства. При этом иностранная пресса сообщила, что его подозревают в заговоре против правительства. Но он взят всего лишь под домашний арест.

Что касается Си Цзиньпина, то до сих пор он считался нацеленным на партнёрские отношения c США. Но сейчас будто бы выступает за союз с Россией против США. Не исключено – чтобы ослабить США, а потом навалиться на Россию.

Из всего этого можно сделать вывод, что в руководстве Китая идёт тяжёлая «подковёрная» борьба за власть. А также за определение политического курса Китая, на время пришествия «пятого поколения». И ещё. Политическая ситуация в Китае, скорее всего, довольно далека от рекламируемой «стабильности». Вполне вероятно, что мировой экономический кризис бьёт по экономике Китая едва ли не больше, чем по экономикам ведущих стран Запада. Но это пока не осознаётся политиками Запада и России.

Что касается внешнеполитической линии Китая при «пятом поколении руководителей», то совсем не исключено, что китайское высшее руководство вновь вернулось к варианту союза с Россией против США. Как результат – продажа Китаю новейших истребителей Су-35, даже при угрозе их нелицензионного производства. Кроме этого согласование цены на российскую нефть для Китая и солидарное антизападное голосование в Совбезе ООН по Сирии и Ирану.