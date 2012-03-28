Венгрия – русские танки лучше западных банков?

Венгры считают себя очень терпеливыми людьми, однако, глядя из Москвы, создаётся впечатление, что эта страна является «революционным центром Европы». В последнее время резко обострились отношения Будапешта со странами Запада – премьер-министр страны В. Орбан уже не стесняется в выражениях по отношению к США и ЕС.

Недавно, выступая на митинге, посвящённом революции 1848 года, В. Орбан заявил, что отныне «венгры не будут жить по указке иностранцев». Однако более всего западных экспертов и прессу возмутило его сравнение современного Евросоюза с СССР. Затем Орбан объявил своим многотысячным сторонникам, что венгры узнают «непрошенную помощь», даже когда она приходит в «дорогом костюме, а не в форме с погонами». Не оставили без внимания на Западе и лозунги собравшихся на митинге. Один из них гласил «Колонизация: 1956 – советские танки, 2012 – западные банки». Как бы комментируя написанное, сам Орбан торжественно пообещал: «Мы не будем колонией».

Всё это дало повод американским газетам объявить, что премьер Венгрии «кусает руку, которая его кормит». Конечно, противостояние Будапешта и Запада длится уже не первый день – В. Орбан повторно возглавил правительство ещё в 2010 году. Однако ранее он не заявлял, что будущее Венгрии не связано с Европой. Более того, в период первого премьерства В. Орбана Венгрия в 1999 г. была официально принята в НАТО.

Как считают эксперты, причина нынешнего венгерского демарша кроется в развивающемся мировом экономическом кризисе. Попавшая в тяжёлое положение страна была вынуждена занимать через западные финансовые структуры огромные деньги. Расплачиваться же, по-видимому, приходится суверенитетом. Но к этому венгры оказались не готовы – они вспомнили свои революционные традиции.