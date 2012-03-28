Китай захватывает мировую нефть

Недавно стало известно, что Китай и Саудовская Аравия заключили контракт на постройку огромного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) стоимостью 8,5 млрд. долларов. Новое предприятие, расположенное на берегу Красного моря в городе Янбу, откроется в 2014 году.

Этот город является крупным нефтеналивным портом в Саудовской Аравии. Он соединён несколькими параллельными нефте- и газопроводами с районами добычи углеводородного сырья у берегов Персидского залива. Планируется, что совместное предприятие будет перерабатывать 400 тыс. баррелей нефти в день.

Кроме этого Пекин заключил сделку с Египтом по строительству крупного НПЗ. Однако самым крупным китайским проектом является нигерийский. В этой африканской стране Поднебесная намерена построить сразу три нефтеперерабатывающих завода и топливный комплекс. Их стоимость просто поражает – 23 млрд. долларов.

Как отмечают западные аналитики, такое наращивание Пекином перерабатывающих мощностей происходит на фоне их уменьшения в США. Если дело так пойдёт и дальше, то всё это может привести к огромным последствиям для системы нефтедолларов – такой организации торговли, при которой вся нефть на планете, по сути, торгуется за американские зелёные бумажки. Именно благодаря этому в мире существует искусственный спрос на доллары США. Он позволяет американцам поддерживать на плаву свою обанкротившуюся экономику и содержать огромную армию.