Катарские карлики задумали газовый передел мира

По мнению ведущих российских востоковедов, главной движущей силой развязывания гражданской войны в Сирии является карликовый аравийский эмират Катар.

Об этом микрогосударстве известно, что живёт в нём полтора миллиона мужчин и полмиллиона женщин. Что это третий в мире обладатель природного газа. А по экспорту сжиженного газа – первый. Это позволило Катару заработать только в 2008 г. 55 млрд. долларов. Кажется – чего им там неймётся?

Эмират демонстративно активно поддерживает сирийских бунтовщиков и противников президента Асада. Это при том, что Катар стал главным мировым поставщиком сжиженного газа. И, как следствие, – богатейшим государством Ближнего Востока. Он обогнал по доходу на душу населения Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.

Главными конкурентами Катара на мировом газовом рынке являются Россия и Иран. Но они поставляют природный газ преимущественно по трубопроводам. Так что, провоцируя войну в Сирии, Катар стремится вытеснить из этого региона как Иран, так и Россию. В свою очередь, для Ирана и России борьба за сохранение президента Асада помимо собственно внешней политики является борьбой за финансовые интересы. В случае падения режима в Сирии Россия, к примеру, лишится не только рынка военной техники. Этот регион будет включён в мировую игру по прокладке альтернативных газовых трубопроводов. А это для Москвы – святое.

Звучит неожиданно, но говорят, что недавно Катар перекупил у Ирана движение «ХАМАС». Его руководство даже вывело свою штаб-квартиру из столицы Сирии Дамаска. Идёт торговля и с руководством движения «Хезболла», контролирующим Ливан. Но здесь сложнее: «Хезболлой» руководят шииты. Они понимают цель суннитского Катара – изгнать из руководства стран этого региона шиитов и поддерживающих Иран.