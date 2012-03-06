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Американцы оседлали северный маршрут

№ 9(301) от 06.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Американцы оседлали северный маршрут

Из Афганистана начался вывоз невоенных грузов американской группировки Международных сил содействия безопасности (ISAF). Примечательно, что вместо короткого маршрута через Пакистан, янки предпочли более дорогостоящий и длинный путь через Центральную Азию, Россию и далее в Ригу. А военные грузы и личный состав всё-таки планируют перевозить через логистический центр в Ульяновске.

Как сообщают афганские СМИ, из страны уже начался вывоз невоенных грузов американских группировки войск через северную распределительную сеть. Первые 20 грузовиков пересекли афгано-таджикскую границу утром 29 февраля. Колонна состоит из 25-тонных машин, предназначенных для перевозки тяжёлых грузов по территории со сложным горным рельефом, в том числе в суровых погодных условиях.

В дальнейшем грузы будут доставлены в Кыргызстан, а далее по железной дороге через территорию Казахстана, России и Латвии. Из Рижского морского порта морским путём их доставят, в том числе и на военную базу США в немецком городе Рамштайн. Что подразумевается под маркировкой «невоенные грузы», официально не уточняется.

Как неофициально рассказали «АН» в посольстве России в Кабуле, «военные грузы – техника, вооружение, боеприпасы точно не пойдут северным маршрутом, так как страны Центральной Азии, кроме Киргизии, не согласились предоставить США статус неприкосновенности его грузов. В этом случае груз всегда могут проверить и конфисковать в случае нарушения соглашений».

Между тем вывод военных грузов, как и личного состава американского контингента, вероятнее всего, будет проходить через российский город Ульяновск. Так по крайней мере утверждают источники «АН» в военном и внешнеполитическом ведомствах России. «Идут последние согласования насчёт создания временного центра. Он будет работать по специальному дополнительному соглашению, заключённому в рамках ФЗ №99 от 7 июня 2007 года «О ратификации Соглашения между государствами – участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе «Партнёрство ради мира», о статусе их Сил от 19 июня 1995 года и Дополнительного протокола к нему», – рассказали в МИД.

Источник в военном ведомстве рассказал, что «пока достигнута договорённость, что мы будем осуществлять контроль безопасности внешнего периметра центра. Внутренняя безопасность – прерогатива американской страны».

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