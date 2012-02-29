WikiLeaks разоблачает «теневое ЦРУ»

Очередной скандал потряс американский истеблишмент. 27 февраля сайт WikiLeaks начал размещение новой порции конфиденциальных документов. Напомним, ранее этот интернет-ресурс стал широко известен благодаря публикации многочисленных донесений высокопоставленных дипломатов США, работающих в разных странах мира.

Теперь же внимание наблюдателей приковано к пяти миллионам секретных электронных писем американской частной разведывательно-аналитической компании STRATFOR. Эта компания заслуженно носит прозвище «теневое ЦРУ».

Любопытно, что только на прошлой неделе американская газета The New York Times опубликовала своеобразный «постскриптум» к деятельности сайта WIKILEAKS. По мнению западных журналистов, своими скандальными публикациями сайт не добился особого эффекта. Он лишь вынудил правительство США засекретить свою деятельность больше, чем когда-либо.

Однако, как выяснилось, разоблачения WIKILEAKS заставили насторожиться далеко не всех. В системе безопасности компаний, в том числе и таких известных, как STRATFOR, по-прежнему существуют большие «дыры», через которые утекает секретная информация. В результате американская «частная разведка» пострадала очень сильно – украденный у компании огромный массив документов и переписки охватывает последние шесть лет её деятельности.

Понятно, что такая информация способна заинтересовать любую спецслужбу. Самый большой интерес представляют личности американских информаторов, структура оплаты их услуг и психологические методы работы компании. В настоящее время широкого и сколь-нибудь полного списка «стукачей» нет – на обработку и анализ миллионов документов требуется много времени.

К тому же не стоит забывать, что подобная «достоверная информация» легко может оказаться обычной дезинформацией, которую заинтересованная сторона планирует использовать в своих интересах. К примеру, для политической борьбы на выборах Президента России. Именно этими соображениями можно легко объяснить, что одним из первых на свет было вытащено письмо, в котором упоминается генеральный прокурор России Юрий Чайка. Он, якобы, передавал американцам данные о борьбе кланов в Кремле. По данным WIKILEAKS, разведчики США присвоили ему кодовый номер RU101 и дали максимальную оценку доверия «1».

В другом письме упоминаются русские доктора, лечащие Уго Чавеса. Они рисуют мрачную картину состояния его здоровья. По данным STRATFOR, наши врачи в прошлом году провели Чавесу вторую операцию, с помощью которой надеялись исправить ошибки кубинских медиков. В письме делается вывод, что президенту Венесуэлы осталось жить менее одного года – рак простаты уже поразил толстую кишку и костный мозг.

Причём в быстром ухудшении своего здоровья Чавес зачастую виноват сам. Как сообщил разведчикам «хорошо осведомлённый источник, работающий с Израилем», лечащие врачи считают президента Венесуэлы плохим пациентом. Всякий раз, когда необходимо его участие в публичных мероприятиях, он прерывает лечение.

Самая интересная информация содержится в письме главы STRATFOR Джорджа Фридмана. Он анализирует настроения американской элиты. Причём документ имеет гриф «Только для внутреннего использования». По мнению Фридмана, американцы уверены, что им придётся в одиночку спасать МВФ – в США думают, что евро не выживет.

В то же время в Вашингтоне никто не знает, что делать с Китаем. По этому поводу царит полная растерянность. Но на первом плане сейчас Иран. Бывший госсекретарь Г. Киссинджер уверен, что израильтяне паникуют и будут атаковать Иран. Фридман делает вывод, что американская, европейская и китайские элиты находятся в кризисе: «Решения не выполняются, а те, что исполняются, не принимаются обществом. Единственная страна, которая способна принимать решения, – Россия».

Подробнее о том, как устроена и работает компания STRATFOR, читайте в следующем номере «АН».