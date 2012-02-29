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Бжезинский признал закат США

№ 8(300) от 01.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Бжезинский признал закат США
pda.zakon.kz

На прошлой неделе американский политолог Збигнев Бжезинский сделал ряд сенсационных признаний. По мнению автора книги «Великая шахматная доска: господство Америки и её геостратегические императивы», сейчас США подошли к тому моменту, когда можно сказать, что «мировое превосходство Америки закончено».

Интересно: ранее Бжезинский считал США законным мировым гегемоном и полностью отрицал возможность какой-либо страны составить конкуренцию Вашингтону. Однако мировой экономический кризис заставил его поменять свои прогнозы. Теперь он не сомневается, что такой державой уже стал Китай.

По словам Бжезинского, США больше не могут безраздельно властвовать в качестве единственной сверхдержавы на планете – «мир гораздо более разнообразен». Американцам же нужно надеяться и стремиться «приспособиться к этому новому миру». Это необходимо сделать для того, чтобы выжить. «Если мы хотим конкурировать в новом мире, то должны оживить себя. Мы должны использовать гибкость и интеллект в наших отношениях с Китаем»,  – утверждает политолог.

Словом, американцам надо стать немножечко умнее, хитрее и работоспособнее китайцев. И только в случае если у них это получится, Вашингтон сможет избежать «столкновения между Америкой и Китаем, даже если Китай начнёт теснить американцев в глобальном влиянии, и возможно, в итоге превзойдёт их». Пока же американцам лучше просто признать растущую мощь Пекина, считает Бжезинский.

Видимо для того, чтобы подготовить к этому своих соотечественников, Бжезинский успокаивает «бывших властелинов мира» – в настоящее время всё не так страшно: «если американцы хотят и готовы к изменениям, США не распадутся».

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