Кондолиза Райс оказалась чёрной расисткой

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс недавно опубликовала свои мемуары под пафосным названием «Нет выше чести. Воспоминания о моих годах в Вашингтоне». Книга вызвала большой интерес у экспертов, которые сразу же принялись анализировать её содержание.

Выяснилось, что г-жа Райс имеет весьма странное и возмутительное представление о российском народе. В своей книге она делает толстый намёк на то, что русские ненавидят грузин из-за более тёмной кожи. Вот как г-жа Райс вспоминает один из своих визитов в СССР, который она нанесла в молодости.

«Обычный человек на улице без особых подсказок заявит вам, что смуглые обитатели Кавказа воры и бандиты. Как-то раз я остановилась в весьма потёртой московской гостинице «Украина». Когда я возвращалась с обеда, взволнованная дежурная по этажу (в Советском Союзе эти пожилые гражданки дежурили всю ночь, не смыкая глаз и следя за приходящими и уходящими гостями постояльцев) сказала мне, что меня спрашивали какие-то грузины. Свою ничем не прикрашенную антигрузинскую тираду она произнесла, не заметив даже, что я тоже темнокожая».

Понятно, что г-жа Райс вряд ли опрашивала в массовом порядке обычных людей на московских улицах об их отношении к грузинам. Она просто перенесла на большинство россиян слова гостиничной дежурной, которая, к слову, всего лишь пыталась предупредить молодую темнокожую девушку о подозрительных гостях. Чтобы окончательно развеять все сомнения в своих взглядах, Райс заявила американским журналистам: «Я считаю, русским нужна была конфронтация с Грузией. Я также объясняю в своей книге, что у многих россиян была едва ли не патологическая ненависть к грузинам…»

Как отмечают психологи, у Райс наблюдается явный «перенос» своих проблем на нашу страну. Становление личности маленькой Кондолизы происходило на фоне расовой сегрегации в США. К примеру, родители были вынуждены отдать её в местную школу для чёрных детей. Простой вопрос – можно ли представить существование подобных заведений в СССР или современной России?

Когда Кондолизе было восемь лет, её школьная подруга погибла при взрыве бомбы, заложенной расистами в афроамериканской воскресной школе. Но и это не всё. Райс вспоминает множество случаев притеснения, связанных с цветом её кожи, – в магазине при покупке вещей её заставляли пользоваться складским помещением, а не примерочной, её не пускали в цирк в парке отдыха, ей отказывали в приёме в гостиницах и даже, по её словам, подавали несъедобную пищу в ресторанах. Хочется напомнить, г-же госсекретарю, что всё это происходило с чёрными людьми в США, а не с грузинами в СССР и России.

Эра сегрегации в США глубоко врезалась Райс в память и вряд ли добавила любви к белым людям. В них она, скорее всего, до сих пор видит скрытую угрозу. Всё произошедшее с ней не позволяет бывшему госсекретарю понять, что история других стран складывалась иначе. И когда в США висели таблички «только для белых», во главе СССР стоял грузин. Так что современные политические разногласия между Россией и Грузией лежат не в области расизма. Поэтому становиться на сторону официального Тбилиси из-за цвета кожи просто нелепо и неуместно. К тому же грузины вовсе не чёрные, а вполне белые люди по любым расовым стандартам.

«АН» же остаётся только посочувствовать нашим дипломатам, которые имеют дело с такими дремучими западными политиками. К сожалению, они иногда проникают на самую вершину власти – представляя Райс М. Горбачёву, президент Буш-старший сказал: «Всеми моими знаниями о Советском Союзе я обязан ей».