Сейф в плену. Сопротивление на свободе

Сейф-аль-Ислам Каддафи, возглавивший сопротивление после смерти отца, был задержан на границе с Нигером в результате предательства. Он не будет выдан международному трибуналу.

Как рассказали «АН» источники в спецслужбах, сына полковника выдал один из его ближайших соратников за вознаграждение в несколько миллионов долларов. Однако задержание Сейфа не приведёт к снижению активности сопротивления. Наоборот, он вместе с убитым отцом станет мучеником и знаменем для лоялистов. А сопротивление всё больше будет напоминать сетевую подпольную структуру, без единоначалия. Победить такую структуру гораздо сложнее, считают многочисленные эксперты. На момент подписания номера восстания против сторонников ПНС вспыхнули практически на всём юге Ливии.

Сейчас Сейф находится в Зинтане. Член Общественной палаты России Максим Шевченко, ссылаясь на врача в госпитале Зинтана, сообщил в своём блоге, что «к Сейфу относятся крайне уважительно». И призвал руководство России дать ему и выжившим членам семьи Каддафи политическое убежище.

Примечательно, что накануне ареста Сейфа Каддафи в аэропорту Триполи началась высадка воздушного десанта НАТО. В основном военнослужащих США и Великобритании. Очевидцы сообщали в Твиттере, что в аэропорт прибыло до 20 военно-транспортных самолётов типа «Геркулес» – «они выгружались и сразу улетали». Высадку прикрывали с воздуха боевые вертолёты. Военнослужащие НАТО (их численность неизвестна) вместо обеспечения безопасности столицы Ливии на своих джипах отправились на юг страны. Для поддержки им были приданы афганские террористы из личной гвардии военного коменданта Триполи Абдельхаким Бельхаджа. Сам он пропал несколько дней назад. По имеющейся у «АН» информации, на Бельхаджа совершили покушение бойцы некоей ячейки Sakre Elawhed. В Триполи считают, что Бельхадж либо тяжело ранен, либо убит.

Между тем китайское агентство «Синьхуа», ссылаясь на свои источники в ПНС, распространило информацию, что другой сын Муаммара Каддафи – Хамис – жив и находится в Ливии.