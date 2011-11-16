//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Израиль и Иран – война становится неизбежной?

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Израиль и Иран – война становится неизбежной?

«Война видится неизбежной», – такое предположение высказал начальник генштаба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) генерал-лейтенант Бени Ганц. Израилю в скором времени придётся вступить в войну с одной из арабских стран или одновременно с несколькими и воевать на всех фронтах во имя безопасности страны, считает военачальник.

Безусловно, речь шла и об Иране и его ядерной программе. Запад и Израиль полагают, что Тегеран пытается создать ядерное оружие. Но пока никаких убедительных доказательств этому представлено не было.

На днях прессе стало известно содержание доклада МАГАТЭ по Ирану. В нём утверждается, что с 2003 г. Тегеран вёл разработки в военном направлении, а также проводил ядерные эксперименты. В частности, заявляется, что иранцы создают детонаторы, необходимые для активации зарядов обычной взрывчатки, используемой для сборки заряда с критической массой и создания миниатюрного источника нейтронов.

Авторы доклада к созданию иранской бомбы даже приплели российских учёных. В ответ наш МИД напомнил об «иракском ядерном оружии», которого не было, но которое использовалось как повод для агрессии против Ирака. Разумеется, и сейчас на основании доклада Запад пытается продавить через ООН очередные санкции против Ирана. Наша страна и Китай требовали в этот раз даже не публиковать доклад, но кто-то его специально слил прессе. Зачем?

США совершенно не рвутся сейчас воевать с Ираном – хлопотно, тяжело и самое главное, боевые действия обрушат мировую экономику. Причём в первую очередь в пропасть полетят сами американцы. Тотальная война на Ближнем Востоке приведёт к скачкообразному росту цен на нефть и катаклизмам на фондовых рынках. А на носу выборы.

Поэтому Барак Обама выступил в примирительном стиле, заявив, что Иран не собирается создавать ядерное оружие, причём сослался как на мнение своей разведки, так и на мнение... России и Китая. Из этого можно сделать вывод, что кое-кто специально, путём слива доклада, подталкивает Израиль к военной операции против Ирана.

Как может действовать Израиль?

По сведениям израильской прессы, Израиль располагает готовым планом нанесения авиаудара по ядерным объектам Ирана. Предполагается применить более сотни самолётов, разбомбить подземные научные центры и на пути пролёта эскадрилий уничтожать средства ПВО арабских стран. Конечно, в том случае, если они будут пытаться сбивать израильские самолёты.

Безусловно, возможность нанесения ударов по Ирану у Израиля имеется. Есть на чём долететь и есть чем ударить. ВВС ЦАХАЛ можно считать сильнейшими в регионе. Они насчитывают 460 боевых самолётов. Основу истребительной авиации составляют около 90 F-15 и более 325 F‑16 различных модификаций в вариантах перехватчиков и ударных машин. Имеется полный спектр обеспечивающих машин – разведчики, самолёты радиолокационного дозора и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Израиль обладает приличным арсеналом баллистических ракет, в числе которых «Иерихон-2В», с дальностью до 2 тыс. км, и «Иерихон-3», с дальностью 4 тыс. км. Эти ракеты являются ядерными носителями, и вряд ли будут задействованы в ударе. Но помнить о них стоит.

Противобункерное оружие

США недавно продали Израилю 55 бетонобойных корректируемых бомб с лазерным наведением GBU-28. Ещё 100 таких бомб куплено в 2005 году. По некоторым оценкам, ВВС страны имеют до 300 GBU-28. Эта 2200 кг бомба с корпусом, сделанным из ствола 203 мм пушки, способна пробивать до 30 м грунта или 6 м бетона. Отечественные специалисты оценивают её возможности чуть скромнее – 25–27 м грунта или 5,5 м бетона. В любом случае это мощное бетонобойное антибункерное оружие. ВВС РФ, кстати, также имеют подобные боеприпасы сходных возможностей. Например, корректируемая 1500 кг бомба с лазерным наведением КАБ-1500Л-Пр. Она пробивает 20 м грунта и 3 м бетона.

Имеются у Израиля и крылатые ракеты воздушного базирования «Попай Турбо» с дальностью более 300 км, которыми можно атаковать объекты вне зоны ПВО. Они тоже могут поражать заглублённые цели, но не на такой большой глубине.

ПВО Ирана

Но 55 и даже 300 бомб на все ядерные объекты Ирана может не хватить. А иранцы, помня о том, как 30 лет назад израильтяне разбомбили иракский реактор «Озирак», прячут свои ядерные секреты глубоко под землю. Объектов много, они разбросаны по всей стране, размещаются в сложной горно-лесистой местности. Активно используются средства маскировки и создания ложных целей рядом с основными.

Прикрывают их и средства ПВО. Иранцы имеют много ЗРК, пусть и большей частью несовременных. Наиболее дальнобойными системами являются ЗРК
С‑200ВЭ, модернизированные белорусскими и российскими специалистами. Они прикрывают столицу и некоторые крупные города. Остальной парк весьма разномастен и представлен как западными ЗРК «Рапира» и «Хок», так и китайскими ЗРК и даже местными разработками, копирующими западные и китайские, а иногда и наши образцы.

Наиболее новой системой является наш «Тор-М1Э» – их имеется 29 штук. Он способен надёжно прикрыть защищаемый объект, но на всех их просто не хватит. Иранцы уверяют, что имеют «собственные аналоги С-300, не уступающие русским», но в это никто не поверил даже после показа каких-то сомнительных машин на параде. Тем не менее ПВО Ирана – это многочисленная и плотная ПВО с обученными расчётами, которые регулярно проводят учения, следят за новинками, применяемыми США и странами НАТО в войнах.

ВВС Ирана достаточно многочисленны – 390 боевых самолётов. Однако самолёты по большей части устаревшие. С точки зрения ПВО наиболее ценными являются 50 F-14A и 40 МиГ-29, а также 25 «Миражей F.1».

В целом, Иран противник серьёзный и просто так объекты разбомбить не даст. Американские специалисты в 2009 г. сделали вывод, что без помощи США Израиль не сможет решить задачу уничтожения иранских ядерных объектов до уровня, делающего программу иранского атома сорванной. В США считают, что для этого потребуются длительные многодневные бомбёжки.

Ответ Ирана

Иран уже пообещал, что в ответ на удар по ядерным объектам нанесёт удары по Израилю и по американским базам в Персидском заливе. Сделать это он может – ракетные арсеналы Ирана насчитывают сотни баллистических ракет (БР) оперативно-тактического радиуса и средней дальности. И если более старые иранские образцы представляют собой древние советские «Скады», то последующие, созданные в сотрудничестве с северокорейскими и китайскими ракетчиками, обладают более совершенной конструкцией.

На данный момент лучшие иранские БР, «Сейжил-2» и «Фаджр-3» способны поражать цели на дальности до 2500 км и обладают даже примитивными средствами противодействия ПРО. Иранские мощности по производству ракет средней дальности оцениваются в 90 штук в год.

Конечно, Израиль и американские базы прикрыты средствами ПВО/ПРО. Однако эффективность того же американского ЗРК «Пэтриот» PAC-2 или PAC-3 достаточно сомнительна при реальных боевых действиях. А отражение массового пуска – это не сбитие одиночной ракеты.

Может Иран и заминировать выход из Персидского залива, перекрыв его ещё и батареями своих противокорабельных ракет. Нефть сразу станет дороже золота. Также среди возможных ответных мер – взрыв ситуации в Ираке через подконтрольные Тегерану местные шиитские группировки и атака проиранской «Хизбаллы» и «Хамаса» на Израиль.

Да и Сирия, которая связана военным договором с Ираном, может не остаться в стороне. Втянутся в войну и нефтяные королевства и эмираты Залива, ненавидящие Иран, и другие государства, у которых есть счёты к Израилю. Это может привести к длительной войне всех против всех с непредсказуемыми и катастрофическими последствиями. Хорошо ещё, если дело не дойдёт до оружия массового поражения.

Иной вариант

Возможно, Тегеран и не решится на масштабный ответ. Но в этом случае, если ВВС Израиля не смогут уничтожить большую часть ядерных объектов Ирана, ничто не станет удерживать Иран от реального завладения ядерным оружием. После подобной акции скрываться будет бессмысленно.

Весьма вероятно, что и Израиль не решится на удар. В конце концов, израильтяне, да и американцы грозят Ирану ударами уже лет пять. Несколько раз даже публиковались даты возможного начала военной операции. Но каждый раз войны не случалось. А теперь и американцы против войны.

К тому же у Израиля есть и иные инструменты – тайная война. В ноябре 2010 г. в Тегеране были убиты два известных иранских ядерщика. А на днях, в результате взрыва на ракетной базе, погибли 17 человек – в том числе генерал Х. Могаддам, один из «отцов» ракетной программы Ирана. Все эти действия прямо связывают с израильским МОССАДом. Если это так – то иранцам следует охранять свои ключевые фигуры тщательнее. Израильтяне могут продолжить подобные действия, которые тоже способны затормозить иранские программы.

Налёт на «Озирак»

Атака на иранские ядерные объекты для многих выглядит очень вероятной хотя бы потому, что Израиль уже атаковал ядерный объект другого государства в прошлом. Это случилось более 30 лет назад – 7 июня 1981 года. Тогда Израиль очень беспокоила ядерная программа президента Ирака Саддама Хусейна.

Франция  продала Ираку мощный экспериментальный реактор «Озирак», который позволял им нарабатывать до 10 кг высокообогащённого плутония в год. Израильтяне посчитали, что к 1985 г. иракцы смогут создать не менее 5 ядерных боеприпасов и провести испытания. В итоге было принято решение нанести удар по «Озираку» летом 1981 г., до того как реактор будет загружен ядерным топливом и начнёт работу.

Для операции были выделены 8 истребителей-бомбардировщиков F-16A. В прикрытие им были выделены 6 перехватчиков F-15A. Подготовка была долгой, израильтяне даже построили в пустыне макет ядерного центра и отрабатывали удары на нём. Для удара был выбран сложный обходной маршрут на сверхмалых высотах (50–100 м) через территории Иордании и Саудовской Аравии. Самолёты несли по две 900-килограммовые неуправляемые бетонобойные бомбы и по 3 топливных бака. От корректируемых бомб отказались – для подсвета целей пришлось бы дольше пробыть над объектом.

Иракцы прикрыли свой ядерный центр приличной системой ПВО, не имеющей, однако, средств раннего предупреждения о маловысотных целях. Система состояла из ЗРК С-75, С-125 и «Квадрат» советского производства и зенитной артиллерии. Тогда шла война Ирана с Ираком, и иранские ВВС тоже пытались атаковать ядерный центр. Но из 10 налётов только в одном «Фантомам» удалось прорваться к цели и атаковать её ракетами, не нанеся серьёзного урона. Были на комплексах и советские советники – 10 человек. Они посоветовали изменить конфигурацию средств ПВО, видя в ней изъяны. Но их не послушали.

Время атаки выбрали с умыслом – в 17.00 в иракской армии время ужина, расчёты были минимальны и думали только о смене и еде. В итоге иракцы банально не успели среагировать. С высоты 50 м самолёты ударной группы поднялись на 2100 м и вошли в пикирование. Все свои бомбы они сбросили за несколько минут. Из 16 бомб две не сработали, остальные разрушили крышу, корпус реактора и массу другого оборудования. Пуски ракет и стрельба вдогон успеха не имели – все самолёты вернулись домой.

В итоге ядерная программа Ирака оказалась отброшена на годы назад.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу Маломуж высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

//В мире

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским

Кровавые угрозы в адрес русских и заминированные входы. Все это обнаружилось в пещере, оборудованной под базу боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Накануне ее показали журналистам. Корреспондент АН прогулялся по закоулкам базы и увидел секрет неуязвимости боевиков.

//В мире

Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

Возвращение в состав украинского государства приведет к опасным последствиям для территорий, контролируемых властями непризнанных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения высказал отечественный эксперт Богдан Безпалько.

//В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

//Политика

Главы всех городов и районов Крыма ушли в отставку

Главы всех городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

Живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что владеющая WhatsApp компания Facebook постепенно делает данный мессенджер все менее приватным.

//Здоровье

Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

Врач-кардиолог из Крыма Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна вредны для здоровья человека. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали о выходе Анастасии Заворотнюк из комы

СМИ узнали о выходе Анастасии Заворотнюк из комы

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным журналистов, диагностирован рак мозга четвертой стадии, вышла из комы. Соответствующие сведения оказались в распоряжении журналистов.

//В мире

«Очень плохой» для Украины вариант прекращения войны в Донбассе назвал политолог

«Очень плохой» для Украины вариант прекращения войны в Донбассе назвал политолог

Украинские власти могут выбрать сценарий прекращения конфликта в Донбассе, который предполагает выход из минских договоренностей с «сохранением лица». Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые назвали фрукт, который омолаживает и замедляет старение

Ученые назвали фрукт, который омолаживает и замедляет старение

Употребление в пищу плодов этого фрукта способствует замедлению старения, пишет Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.

//Экономика

Россия более чем на 2 миллиарда долларов сократила вложения в госдолг США

Россия более чем на 2 миллиарда долларов сократила вложения в госдолг США

Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги Соединенных штатов, снизив их уровень в июле до 8.5 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют данные американского Минфина.

//Новости СМИ2

//Криминал

В московском метро произошла перестрелка, погибли двое полицейских

В московском метро произошла перестрелка, погибли двое полицейских

В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил одного коллегу и ранил другого при задержании. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

//Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию: "Дима, отдай"

Путин пошутил про излишнюю бюрократию: "Дима, отдай"

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил над ситуацией, когда бизнесмен не решился лично передать свои документы главе государства. Видео со встречи опубликовано на сайте президента.

//Общество

Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что намерен подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" из-за эфира, посвященного актрисе Анастасии Заворотнюк.

//Политика

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп рассказал, кого именно назначит своим новым помощником по национальной безопасности. Об этом американский лидер сообщил в среду на своей странице в Twitter.

//В мире

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Американский проект ХААРП – исследовательской программы по авроральному ионосферному рассеянию высокочастотных радиоволн обвиняют во всех бедах мира. И землетрясения он вызывает, и цунами, и фукусимскую ядерную катастрофу, и даже меняет климат.

//Политика

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

//Новости партнеров

//Кино

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

В арсенале актёра Сергея Селина более 50 киноработ и несколько театральных проектов. Но он стал на многие годы заложником одной роли - обаятельного милиционера-полицейского Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей».

//Шпионаж

Сбежавшему из Кремля агенту ЦРУ грозит страшная смерть

Сбежавшему из Кремля агенту ЦРУ грозит страшная смерть

В 2017 году ЦРУ США успешно вывезло из России одного из своих самых высокопоставленных информаторов. Первым об этой секретной операции 9 сентября рассказал телеканал CNN. Позднее СМИ выяснили, что этим важным американским агентом был Олег Смоленков.

//Криминал

В столице Украины мужчина угрожает взорвать мост метро

В столице Украины мужчина угрожает взорвать мост метро

Неизвестный мужчина угрожает взорвать метромост через Днепр в Киеве. Об этом в среду сообщила Национальная полиция Украины. На месте происшествия сейчас работают правоохранители.

//Спорт

Как стать хоккейным миллионером?

Как стать хоккейным миллионером?

В прошлом осталось то время, когда Континентальная хоккейная лига (КХЛ), созданная в России, бросала вызов Национальной хоккейной лиге (НХЛ), созданной в Америке. Во второй половине нулевых, когда КХЛ только была основана, мы задались целью догнать и перегнать.

//Жаркое из блогов

Как противостоять угрозам "облачного противника"

Как противостоять угрозам "облачного противника"

Мировой общественности только предстоит узнать подробности удара, который с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) якобы нанесли по нефтяным объектам Саудовской Аравии хуситы.

//В мире

А если часть Индии переселится на Дальний Восток?

А если часть Индии переселится на Дальний Восток?

На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме во Владивостоке обсуждался радикальный вариант решить демографическую проблему Дальнего Востока: позвать индийцев.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире
2

Собчак рассказала о второй беременности
3

Видео со сценарием ядерной войны России и НАТО опубликовал американский ученый
4

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова
5

"Папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", - Меньшова об отношении своего отца к внуку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры