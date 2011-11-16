Израиль и Иран – война становится неизбежной?

«Война видится неизбежной», – такое предположение высказал начальник генштаба ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) генерал-лейтенант Бени Ганц. Израилю в скором времени придётся вступить в войну с одной из арабских стран или одновременно с несколькими и воевать на всех фронтах во имя безопасности страны, считает военачальник.

Безусловно, речь шла и об Иране и его ядерной программе. Запад и Израиль полагают, что Тегеран пытается создать ядерное оружие. Но пока никаких убедительных доказательств этому представлено не было.

На днях прессе стало известно содержание доклада МАГАТЭ по Ирану. В нём утверждается, что с 2003 г. Тегеран вёл разработки в военном направлении, а также проводил ядерные эксперименты. В частности, заявляется, что иранцы создают детонаторы, необходимые для активации зарядов обычной взрывчатки, используемой для сборки заряда с критической массой и создания миниатюрного источника нейтронов.

Авторы доклада к созданию иранской бомбы даже приплели российских учёных. В ответ наш МИД напомнил об «иракском ядерном оружии», которого не было, но которое использовалось как повод для агрессии против Ирака. Разумеется, и сейчас на основании доклада Запад пытается продавить через ООН очередные санкции против Ирана. Наша страна и Китай требовали в этот раз даже не публиковать доклад, но кто-то его специально слил прессе. Зачем?

США совершенно не рвутся сейчас воевать с Ираном – хлопотно, тяжело и самое главное, боевые действия обрушат мировую экономику. Причём в первую очередь в пропасть полетят сами американцы. Тотальная война на Ближнем Востоке приведёт к скачкообразному росту цен на нефть и катаклизмам на фондовых рынках. А на носу выборы.

Поэтому Барак Обама выступил в примирительном стиле, заявив, что Иран не собирается создавать ядерное оружие, причём сослался как на мнение своей разведки, так и на мнение... России и Китая. Из этого можно сделать вывод, что кое-кто специально, путём слива доклада, подталкивает Израиль к военной операции против Ирана.

Как может действовать Израиль?

По сведениям израильской прессы, Израиль располагает готовым планом нанесения авиаудара по ядерным объектам Ирана. Предполагается применить более сотни самолётов, разбомбить подземные научные центры и на пути пролёта эскадрилий уничтожать средства ПВО арабских стран. Конечно, в том случае, если они будут пытаться сбивать израильские самолёты.

Безусловно, возможность нанесения ударов по Ирану у Израиля имеется. Есть на чём долететь и есть чем ударить. ВВС ЦАХАЛ можно считать сильнейшими в регионе. Они насчитывают 460 боевых самолётов. Основу истребительной авиации составляют около 90 F-15 и более 325 F‑16 различных модификаций в вариантах перехватчиков и ударных машин. Имеется полный спектр обеспечивающих машин – разведчики, самолёты радиолокационного дозора и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Израиль обладает приличным арсеналом баллистических ракет, в числе которых «Иерихон-2В», с дальностью до 2 тыс. км, и «Иерихон-3», с дальностью 4 тыс. км. Эти ракеты являются ядерными носителями, и вряд ли будут задействованы в ударе. Но помнить о них стоит.

Противобункерное оружие

США недавно продали Израилю 55 бетонобойных корректируемых бомб с лазерным наведением GBU-28. Ещё 100 таких бомб куплено в 2005 году. По некоторым оценкам, ВВС страны имеют до 300 GBU-28. Эта 2200 кг бомба с корпусом, сделанным из ствола 203 мм пушки, способна пробивать до 30 м грунта или 6 м бетона. Отечественные специалисты оценивают её возможности чуть скромнее – 25–27 м грунта или 5,5 м бетона. В любом случае это мощное бетонобойное антибункерное оружие. ВВС РФ, кстати, также имеют подобные боеприпасы сходных возможностей. Например, корректируемая 1500 кг бомба с лазерным наведением КАБ-1500Л-Пр. Она пробивает 20 м грунта и 3 м бетона.

Имеются у Израиля и крылатые ракеты воздушного базирования «Попай Турбо» с дальностью более 300 км, которыми можно атаковать объекты вне зоны ПВО. Они тоже могут поражать заглублённые цели, но не на такой большой глубине.

ПВО Ирана

Но 55 и даже 300 бомб на все ядерные объекты Ирана может не хватить. А иранцы, помня о том, как 30 лет назад израильтяне разбомбили иракский реактор «Озирак», прячут свои ядерные секреты глубоко под землю. Объектов много, они разбросаны по всей стране, размещаются в сложной горно-лесистой местности. Активно используются средства маскировки и создания ложных целей рядом с основными.

Прикрывают их и средства ПВО. Иранцы имеют много ЗРК, пусть и большей частью несовременных. Наиболее дальнобойными системами являются ЗРК

С‑200ВЭ, модернизированные белорусскими и российскими специалистами. Они прикрывают столицу и некоторые крупные города. Остальной парк весьма разномастен и представлен как западными ЗРК «Рапира» и «Хок», так и китайскими ЗРК и даже местными разработками, копирующими западные и китайские, а иногда и наши образцы.

Наиболее новой системой является наш «Тор-М1Э» – их имеется 29 штук. Он способен надёжно прикрыть защищаемый объект, но на всех их просто не хватит. Иранцы уверяют, что имеют «собственные аналоги С-300, не уступающие русским», но в это никто не поверил даже после показа каких-то сомнительных машин на параде. Тем не менее ПВО Ирана – это многочисленная и плотная ПВО с обученными расчётами, которые регулярно проводят учения, следят за новинками, применяемыми США и странами НАТО в войнах.

ВВС Ирана достаточно многочисленны – 390 боевых самолётов. Однако самолёты по большей части устаревшие. С точки зрения ПВО наиболее ценными являются 50 F-14A и 40 МиГ-29, а также 25 «Миражей F.1».

В целом, Иран противник серьёзный и просто так объекты разбомбить не даст. Американские специалисты в 2009 г. сделали вывод, что без помощи США Израиль не сможет решить задачу уничтожения иранских ядерных объектов до уровня, делающего программу иранского атома сорванной. В США считают, что для этого потребуются длительные многодневные бомбёжки.

Ответ Ирана

Иран уже пообещал, что в ответ на удар по ядерным объектам нанесёт удары по Израилю и по американским базам в Персидском заливе. Сделать это он может – ракетные арсеналы Ирана насчитывают сотни баллистических ракет (БР) оперативно-тактического радиуса и средней дальности. И если более старые иранские образцы представляют собой древние советские «Скады», то последующие, созданные в сотрудничестве с северокорейскими и китайскими ракетчиками, обладают более совершенной конструкцией.

На данный момент лучшие иранские БР, «Сейжил-2» и «Фаджр-3» способны поражать цели на дальности до 2500 км и обладают даже примитивными средствами противодействия ПРО. Иранские мощности по производству ракет средней дальности оцениваются в 90 штук в год.

Конечно, Израиль и американские базы прикрыты средствами ПВО/ПРО. Однако эффективность того же американского ЗРК «Пэтриот» PAC-2 или PAC-3 достаточно сомнительна при реальных боевых действиях. А отражение массового пуска – это не сбитие одиночной ракеты.

Может Иран и заминировать выход из Персидского залива, перекрыв его ещё и батареями своих противокорабельных ракет. Нефть сразу станет дороже золота. Также среди возможных ответных мер – взрыв ситуации в Ираке через подконтрольные Тегерану местные шиитские группировки и атака проиранской «Хизбаллы» и «Хамаса» на Израиль.

Да и Сирия, которая связана военным договором с Ираном, может не остаться в стороне. Втянутся в войну и нефтяные королевства и эмираты Залива, ненавидящие Иран, и другие государства, у которых есть счёты к Израилю. Это может привести к длительной войне всех против всех с непредсказуемыми и катастрофическими последствиями. Хорошо ещё, если дело не дойдёт до оружия массового поражения.

Иной вариант

Возможно, Тегеран и не решится на масштабный ответ. Но в этом случае, если ВВС Израиля не смогут уничтожить большую часть ядерных объектов Ирана, ничто не станет удерживать Иран от реального завладения ядерным оружием. После подобной акции скрываться будет бессмысленно.

Весьма вероятно, что и Израиль не решится на удар. В конце концов, израильтяне, да и американцы грозят Ирану ударами уже лет пять. Несколько раз даже публиковались даты возможного начала военной операции. Но каждый раз войны не случалось. А теперь и американцы против войны.

К тому же у Израиля есть и иные инструменты – тайная война. В ноябре 2010 г. в Тегеране были убиты два известных иранских ядерщика. А на днях, в результате взрыва на ракетной базе, погибли 17 человек – в том числе генерал Х. Могаддам, один из «отцов» ракетной программы Ирана. Все эти действия прямо связывают с израильским МОССАДом. Если это так – то иранцам следует охранять свои ключевые фигуры тщательнее. Израильтяне могут продолжить подобные действия, которые тоже способны затормозить иранские программы.