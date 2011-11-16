//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Война в Ливии продолжается

№ 45(286) от 17.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Война в Ливии продолжается

После зверского убийства Муаммара Каддафи некоторые наблюдатели и эксперты решили, что его сторонники полностью разгромлены. Но реальная жизнь быстро опровергла подобные утверждения. 11 ноября в Триполи, Бани-Валиде и Сабхе возобновились боевые действия.

После появления первой информации о продолжении боёв многие просто в это не поверили. Но долго молчавшие западные СМИ всё-таки были вынуждены подтвердить – в Ливии начались вооружённые столкновения между сторонниками Каддафи и новой властью страны. Сами же каддафисты называют всё происходящее революцией. Так или иначе, Переходный национальный совет (ПНС) Ливии, опасаясь паники, был вынужден даже отключить на время в Триполи Интернет.

Однако остановить панические настроения не удалось. Полевые командиры нового правительства утверждают, что их бойцы видели хорошо организованные части, верные убитому полковнику. Якобы на их джипах красовались надписи «Бригада мученика Муаммара Каддафи». Более того – эти подразделения вооружены даже танками с закреплёнными на них зелёными флагами. Всё это выглядело, как настоящая армия.

Понятно, что такая информация крайне невыгодна ни Западу, ни ПНС. Поэтому представители новых властей всячески её опровергают. Якобы молодые и необстрелянные бойцы слишком испугались и всё перепутали. А боевые действия проходили между повздорившими частями мятежников, и конфликт уже урегулирован. Так или иначе, но после этих успокоительных заявлений бои не прекратились.

Пытаясь подавить сопротивление, новые власти идут на жуткие преступления. Из Сирта поступают свидетельства о зверском убийстве множества молодых мужчин и женщин. Скорее всего, несчастных просто поймали на улице, связали им руки, а затем отрезали головы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу Маломуж высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

//В мире

МИД Украины: Западу трудно поддерживать санкции против России

МИД Украины: Западу трудно поддерживать санкции против России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что западным странам с каждым разом всё сложнее придерживаться антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры против России "не идеальны".

//В мире

Экс-разведчик раскрыл роль РФ в защите мира от провоцируемой США термоядерной войны

Экс-разведчик раскрыл роль РФ в защите мира от провоцируемой США термоядерной войны

Главной защитой от провоцируемой США термоядерной войны является стратегическое превосходство России над американской стороной. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

//В мире

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

Живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что владеющая WhatsApp компания Facebook постепенно делает данный мессенджер все менее приватным.

//Общество

СМИ: штрафы в ГИБДД позволят не платить при одном условии

СМИ: штрафы в ГИБДД позволят не платить при одном условии

Стало известно, что россиянам позволят не платить долги по штрафам в ГИБДД при одном условии. Соответствующую информацию утром в среду, 18 сентября, предоставили сотрудники "Российской газеты".

//Непознанное

Пророчество Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе

Пророчество Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе

На страницах интернет-СМИ напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне, которая, как утверждается, должна разгореться в 2019 году и продлиться в течение 27 лет.

//В мире

Полицейский подал в суд на коллег за слишком жестокий разгон митинга

Полицейский подал в суд на коллег за слишком жестокий разгон митинга

Полицейский подал в суд на коллег за слишком жестокий разгон митинга. Произошло это в американском Сент-Луисе и теперь местному судье предстоит разбираться в деле "коп против копов"

//Новости партнеров

//Здоровье

Доступный способ значительно снизить риск инфаркта и инсульта подсказали медики

Доступный способ значительно снизить риск инфаркта и инсульта подсказали медики

Медики из Швейцарии поведали, как в два раза снизить риск развития инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, выложенная в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

Экология: виновен каждый. Что мы знаем о проблемах и как их решить

Экология: виновен каждый. Что мы знаем о проблемах и как их решить

Проблема экологии в России снова стала самой обсуждаемой темой этого лета на фоне лесных пожаров. В обществе разгорелись не шуточные баталии на тему как власти бездействуют пока тысячи гектаров выгорают буквально за день и какой ущерб это нанесет экологии не только страны, но и мира.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Платье принцессы": Паулина Андреева опубликовала снимок с официальной части свадьбы

"Платье принцессы": Паулина Андреева опубликовала снимок с официальной части свадьбы

Актриса Паулина Андреева показала свой снимок в роскошном платье, в котором она появилась на официальной свадебной церемонии. Некоторые заметили, что этот наряд достоин настоящей принцессы.

//В мире

СМИ: Германия и США готовятся к войне с Россией

СМИ: Германия и США готовятся к войне с Россией

Вооружённые силы Германии и союзники страны по НАТО готовят войска для наступления на Россию. Известно, что для "молниеносного развёртывания сил" готовится новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике.

//Общество

"Он выглядит слишком женственным", мать одного из учеников добилась официальной проверки из-за внешнего вида учителя

"Он выглядит слишком женственным", мать одного из учеников добилась официальной проверки из-за внешнего вида учителя

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..."

//Политика

"Мы не продаемся, крымчане назад не вернутся", - в Крыму негативно восприняли новую стратегию по "возвращению" полуострова

"Мы не продаемся, крымчане назад не вернутся", - в Крыму негативно восприняли новую стратегию по "возвращению" полуострова

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую предложил экс - глава внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, он совершенно не разбирается в экономике.

//Общество

Как спасти российские леса от пожаров, если чиновники говорят об их пользе?

Как спасти российские леса от пожаров, если чиновники говорят об их пользе?

После летних пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока Рослесхоз и Минприроды предлагают новые правила работы с лесами, которые потребуют роста финансирования чуть ли не в 4 раза – до 30 млрд рублей. Чиновники почему-то не требуют ужесточить наказания для поджигальщиков и «чёрных лесорубов».

//В мире

В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

В ВСУ анонсировали отвод украинских сил вдоль всей линии фронта в Донбассе

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

//Новости партнеров

//Общество

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об акциях в поддержку Павла Устинова

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об акциях в поддержку Павла Устинова

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об акциях в поддержку Павла Устинова, однако администрация президента юридически не является адресатом одиночных пикетов, поскольку не может оказывать влияние на суд

//В мире

В море упал самолет ВВС Испании

В море упал самолет ВВС Испании

В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании. Соответствующую информацию предоставила сегодня днем служба экстренной помощи.

//Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин устроили в день рождения детей настоящую сказку

Пугачева и Галкин устроили в день рождения детей настоящую сказку

В среду, 18 сентября, детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизе исполнилось шесть лет. Мама и папа в честь праздника постарались и устроили для своих обожаемых сына и дочери настоящую сказку.

//Общество

Первый снег неожиданно выпал в Хабаровском крае и Еврейской автономной области

Первый снег неожиданно выпал в Хабаровском крае и Еврейской автономной области

Утром, 18 сентября, жители г. Облучье, что в ЕАО с удивлением обнаружили на улицах, крышах домов, ещё не успевших сбросить листву деревьях и на не убранном до конца на приусадебных участках урожае снежный покров.

//Шоу-бизнес

"Папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", - Меньшова об отношении своего отца к внуку

"Папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", - Меньшова об отношении своего отца к внуку

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения первого ребёнка бабушка и дедушка постоянно участвовали в воспитании внука и давали советы.

//В мире

Украинский политолог определил условие окончательной потери Киевом Донбасса

Украинский политолог определил условие окончательной потери Киевом Донбасса

Политолог Михаил Погребинский рассказал, при каком условии Киев окончательно потеряет территории, которые контролируют власти ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире
2

Собчак рассказала о второй беременности
3

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова
4

В Минобороны ответили на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
5

«Арбузная корка» для президента

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры