Война в Ливии продолжается

После зверского убийства Муаммара Каддафи некоторые наблюдатели и эксперты решили, что его сторонники полностью разгромлены. Но реальная жизнь быстро опровергла подобные утверждения. 11 ноября в Триполи, Бани-Валиде и Сабхе возобновились боевые действия.

После появления первой информации о продолжении боёв многие просто в это не поверили. Но долго молчавшие западные СМИ всё-таки были вынуждены подтвердить – в Ливии начались вооружённые столкновения между сторонниками Каддафи и новой властью страны. Сами же каддафисты называют всё происходящее революцией. Так или иначе, Переходный национальный совет (ПНС) Ливии, опасаясь паники, был вынужден даже отключить на время в Триполи Интернет.

Однако остановить панические настроения не удалось. Полевые командиры нового правительства утверждают, что их бойцы видели хорошо организованные части, верные убитому полковнику. Якобы на их джипах красовались надписи «Бригада мученика Муаммара Каддафи». Более того – эти подразделения вооружены даже танками с закреплёнными на них зелёными флагами. Всё это выглядело, как настоящая армия.

Понятно, что такая информация крайне невыгодна ни Западу, ни ПНС. Поэтому представители новых властей всячески её опровергают. Якобы молодые и необстрелянные бойцы слишком испугались и всё перепутали. А боевые действия проходили между повздорившими частями мятежников, и конфликт уже урегулирован. Так или иначе, но после этих успокоительных заявлений бои не прекратились.

Пытаясь подавить сопротивление, новые власти идут на жуткие преступления. Из Сирта поступают свидетельства о зверском убийстве множества молодых мужчин и женщин. Скорее всего, несчастных просто поймали на улице, связали им руки, а затем отрезали головы.