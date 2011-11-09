Хватит ли у «Меркози» золотого запаса?

Евротандем Ангелы Меркель и Николя Саркози (сокр. «Меркози». – Прим. «АН») продолжает «свою борьбу» за спасение евро. По мнению многих экспертов, «Меркози» не смогут достичь на этом поприще положительного результата. Максимум, на что могут надеяться дуумвиры ЕС, – небольшая отсрочка полного краха Евросоюза.

Итогом очередного «исторического» саммита G20 стал очередной громкий пшик. Нельзя же считать успехом заявление А. Меркель о том, что в лучшую сторону ситуация изменится не ранее чем через 10 лет. Достоянием общественности стала и совсем шокирующая информация: для поддержки Европейского фонда финансовой стабильности немцам на саммите предложили использовать «деньги последней надежды» – свои золотовалютные резервы (ЗВР).

В ответ правительство Германии решительно и жёстко отвергло поползновения на «золотую заначку». Его официальный представитель Ш. Зайберт заявил: «Находящиеся в распоряжении Бундесбанка золотые и валютные резервы ФРГ не были предметом дискуссии на встрече лидеров G20». Бундесбанк также высказался против: «Мы знаем о таком плане и отклоняем его».

Всё это неудивительно. Во-первых, ЗВР Германии не велики – по последним данным они составляют 181 млрд. евро. Из них непосредственно в золоте немцы хранят чуть более 130 млрд. евро. Кстати, ЗВР Франции тоже небольшие – в 2009 году они насчитывали менее 100 млрд. евро. Понятно, что такой суммы может не хватить даже на спасение всего одной небольшой Греции. Что уж тут говорить обо всём Евросоюзе, для стабилизации которого требуются триллионы евро.

Так что всё золото, «нажитое непосильным трудом» немцев и французов, «Меркози» оставят в «закромах родины» и не будут тратить на ЕС. Тем более что по стопам Греции семимильными шагами идёт Италия. В последние дни итальянские долги распродаются ударными темпами. А ставки по десятилетним облигациям подобрались к критическому уровню в 7% годовых.