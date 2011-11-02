Янукович тоже стал лидером нации

Осенью 2012 года на Украине пройдут очередные парламентские выборы. Победителем в них, скорее всего, вновь окажется партия Виктора Януковича.

Этому немногословному человеку удалось собрать вокруг себя почти всю разношёрстную политическую публику радикально-свободолюбивой державы. В его «Партию регионов», словно в нашу доморощенную ЕР, влились почти все его оппоненты. Кого-то просто перекупили, кто-то сел на нары. Но таких немного.

А вот украинская компартия П. Симоненко практически полностью проглочена.Мало того, что теперь она находится на финансовой подпитке, ей «доверили» два малозначащих министерских поста. Кое-какие партии и вовсе самораспустились. К примеру, «Сильная Украина», созданная C. Тигипко. Сегодня он вице-премьер и министр по социальной политике в кабинете Азарова. Одновременно – новоиспечённый член «Партии регионов».

Продолжает теплиться жизнь в партии Ющенко. Но и её видные члены «уходят под «Янека». Руководитель администрации В. Ющенко – В. Балога, как говорят, совершил размен. Предложил Януковичу некие участки западной границы Украины. Через них проходили контрабандные пути на Украину. Оставил себе не больше двух. Взамен получил пост министра по чрезвычайным ситуациям. А его брат Иван – пост председателя Рады Закарпатской области.

Бывший секретарь ющенковского Совбеза Украины П. Порошенко (друг Дм. Рогозина) сдал «донецким» сельхоз. В обмен получил кондитерскую фабрику в Виннице и обещание на покупку фабрики в Крыму. И это увеличило его «кондитерскую империю». Возможно, кое-что обломилось и В. Ющенко, но что именно, правда, не афишируется.

Не так всё просто и с посадкой г-жи Тимошенко. Защитить её оказалось некому. Все на Украине уверены, что она и на самом деле много воровала. Защищали её только руководители ЕС и России. Но Янукович выстоял. После этого совсем перестал доверять Москве, считая, что Харьковские соглашения с Москвой не выполняются – Украина не получила ничего. Что касается Запада, то пошумит и успокоится. Во всяком случае, планы подписания договора с ЕС о зоне свободной торговли пока не отменены.