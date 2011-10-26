Как убивали Каддафи

Месяцами державшийся, несмотря на бомбёжки, фронт всё же рухнул. Родной город Каддафи – Сирт героически сопротивлялся многие недели. Раз за разом «крысы», – как называли мятежников лоялисты, – пытались его штурмовать, но откатывались под ударами артиллерии и «Градов». В конечном итоге под непрерывными ударами авиации ресурсы для сопротивления были исчерпаны.

Неудачный прорыв

Сопротивлением в городе руководил сын Каддафи – Мутассим. Но когда стало ясно, что Сирт будет взят, полковник принял решение прорываться из города. Очевидно, в его окружении находился «крот», сдавший маршрут и время выдвижения конвоя. Учитывая, сколько таких предателей было раньше, это неудивительно. И по конвою был нанесён удар авиации НАТО.

Данные различны – французские ВВС утверждают, что несколько (2 или 4) истребителей-бомбардировщиков «Мираж-2000» нанесли удар корректируемыми авиабомбами (КАБ) с лазерным наведением по машинам.

Американцы в свою очередь утверждают, что в ударе участвовал их вооружённый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это мог быть «Предейтор» или более мощный «Рипер», который и поразил цели противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) «Хеллфайр» с лазерным наведением.

Участие беспилотника США вполне вероятно, но он бы не смог поразить более 2–4 машин. «Предейтор» несёт пару ПТУР, а «Рипер» обычно до 4 ПТУР и две авиабомбы – уничтожить целую колонну беспилотник не в состоянии.

И ПТУР, и КАБ с лазерным наведением нуждаются в подсветке целей лазерным целеуказателем. Это умеет делать и сам носитель оружия, и другой самолёт, вертолёт, БПЛА. Может это и находящийся на земле спецназовец с соответствующим прибором.

При налёте Каддафи был ранен, как и его сын. НАТО утверждает, что его сторонники спрятали полковника в сточную трубу. Другого места в его родном городе, конечно, не было. Знакомый приём западной пропаганды – «побеждённый должен быть жалок». На последнем видео Каддафи жив, в сознании, голова залита кровью – вокруг беснуются мятежники. Затем его положили на машину и повезли, якобы в госпиталь. Туда приехал уже труп полковника.

«АН» удалось узнать план эвакуации Каддафи Выезд нескольких колонн обычных джипов из Сирта был намечен на 4 утра 20 октября. Бункер, в котором находился Каддафи, был расположен в жилом районе №2. Рядом – склад с вооружением и боеприпасами. В ту ночь во время массированной бомбёжки авиацией НАТО он был уничтожен. Охрана лидера решила, что оставаться в Сирте равно самоубийству. Но большинство машин, с помощью которых была намечена эвакуация, оказались уничтожены. Пришлось искать новые, и на это ушло почти три часа. Только в 7:30 утра три колонны на полной скорости рванули из города в разных направлениях. Первая (37 автомобилей) – на восток. В задачу почти двухсот бойцов, находящихся в ней, входило сковать огнём осаждающих город мятежников из Бенгази и вызвать авиацию НАТО на себя. Вторая колонна из 34 машин с той же задачей, но против мятежников из Мисураты, отправилась на запад от Сирта. Колонна, в которой находился Каддафи, его сын Мутассим, министр обороны Абу Бакр Джабер Юнис и охрана, отправилась на юг. По некоторым данным, в колонне было от 50 до 70 джипов. Каддафи с охраной находился в одной машине. Его сын и министр обороны – в другой. Примерно около девяти часов утра, уже на выезде из города, по конвою был нанесён авиаудар. Вначале двумя ракетами были уничтожены головная и замыкающая машины. Потом беззащитную колонну расстреливали в упор. Причём в машину, в которой находился сам полковник, прямых попаданий не было. Ракеты ложились рядом с ней. Очевидно, что натовцы стремились только контузить полковника и его охрану, но не уничтожить его. Нескольким машинам удалось уйти. Они попытались вернуться, после того как улетели самолёты НАТО, но увидели, что к перевернувшейся машине полковника Каддафи подбежала группа военных европейского вида. Они расстреляли в упор контуженную охрану и водителя, добили оставшихся в живых в других машинах. Полковника, ещё живого, передали также находящимся на месте убийства сторонникам ПНС. После этого военные европейцы вызвали вертолёт и улетели в сторону Триполи. Александр ГРИГОРЬЕВ

Вакуумные бомбы Говорят, что авиация НАТО применила по жилым кварталам Сирта «вакуумные бомбы» (боеприпасы объёмного взрыва или термобарические боеприпасы) – это вызвало значительные разрушения и жертвы. Однако, доказательств этому пока не представлено, так что информация вполне может оказаться и «уткой». Но НАТО могло их и применить. Мы, в конце концов, это делали во время войны в Чечне, конечно, не по мирному населению, а по убежищам боевиков в горной местности.

Где Хамис?

Выпускника нашей Общевойсковой Академии ВС РФ, капитана, а потом полковника и даже генерала Хамиса Каддафи боялись и уважали противники. Западная пресса звала его то «монстром», то «лисом пустыни», то вторым Эрвином Роммелем. До дрожи боялись его и враги. 32-я усиленная танковая бригада под его командованием была основной и наиболее обученной частью армии полковника Каддафи. Неоднократно именно бойцы Хамиса рушили все военные планы мятежников и их натовских покровителей и наносили им жестокие поражения. Хамис стал знаменем сопротивления и его мозгом.

«Убивать» этого блестящего офицера «мастера новостей» начали сразу. Всего Хамиса «убивали» 7 раз. Иногда даже «тело» показывали. Но он неизменно возвращался. После очередного «убийства» в сентябре младший сын Каддафи почти нигде не светился, и многие поверили в его смерть. Но тут его в очередной раз «убили» то ли неподалёку от Сирта, то ли Бани-Валида – одного из последних оплотов сопротивления каддафистов. Об этом сообщили известные рупоры лжи об этой войне – «Аль-Джазира» и «Аль-Арабийя».

Причём «убит» он был в одной машине вместе с начальником разведки ас-Сенусси. Вот только сам Сенусси жив и здоров и находится в Нигере, о чём есть официальные сведения. Возможно, Хамис там же и оттуда будет руководить борьбой и далее. Но он может быть и в Ливии – пустыня большая и оазисов в ней много, попробуй найди. Кто знает, где он появится?

Каддафи был уничтожен военнослужащими армии США После внезапного визита Хиллари Клинтон в Триполи часть её охраны осталась в Ливии и приняла участие в уничтожении Муаммара Каддафи. «В составе охраны Хиллари Клинтон во время её недавнего визита в Триполи были военнослужащие из 3-го и 6-го отрядов SEAL – американского спецназа, более известного как «морские котики» или «тюлени». Причём 3-й отряд находится в оперативном подчинении Командования специальных операций (КСО) ВС США, а 6-й – в постоянном подчинении КСО. Они прилетели в Триполи на отдельном самолёте C-130H Hercules и во время визита дислоцировались на аэродроме. После убытия Клинтон вместе с охраной самолёт остался на стоянке и улетел только в ночь с 20 на 21 октября», – рассказал «АН» английский военный эксперт Питер Бейнчли. По его словам, сводная группа из 3-го и 6-го отрядов после окончания визита Клинтон выдвинулась с местными проводниками на их машинах в сторону Сирта. «В составе группы были специалисты по радиоэлектронной борьбе и авианаводчики. Первые провели операцию дезинформации по выманиванию Каддафи из города, вторые точно навели самолёты на колонну из джипов, на которых передвигался полковник с охраной и приближёнными. Ещё несколько групп блокировали другие пути отхода из города, так как было известно только вероятное направление движения колонны Каддафи», – говорит Бейнчли. Александр ГРИГОРЬЕВ

Эпитафия полковнику

Считается, что о мёртвых надо говорить или хорошо, или ничего. Однако, эта поговорка имела в древности и иное значение – или всё, или ничего. Так, на взгляд «АН», правильнее.

Муаммар Каддафи был очень сложным человеком и непростым политиком. Под его руководством Ливия стала одной из внушительных политических сил на африканском континенте, но силой эксцентричной и непредсказуемой, как и он сам. За счёт нефтяной промышленности страна вела очень щадящую социальную политику. По сути, ливийцы могли почти ничего не делать, и не бедствовать.

Это, наверное, и подвело полковника – когда пришла беда, многие из тех, кто благодаря «кровавому» Каддафи мог плевать в потолок, – продолжили это делать. У Каддафи было множество проектов, он был эксцентричным и брался за различные идеи. Но обычно его проекты на международной арене заканчивались провалом. Был он и плохим полководцем – проиграл войны с Египтом и в Чаде. Правда, плохим тут был не только он, но и его генералы, но он их и назначал – значит, его кадровая политика была плоха.

Он получал обширную военную помощь от СССР, но его армия оказалась безалаберной и, грубо наплевав на рекомендации опытных советских советников, не смогла отразить налёт американской авиации в 1986 году. Но три самолёта, всё же, сбила. После введения режима санкций против Ливии внушительная ливийская армия скатилась в яму, из которой так до начала агрессии 2011 года и не выбралась. Но виноват в этом и сам Каддафи, который не финансировал ни боевую подготовку, ни снабжение войск современным вооружением, ни поддержание имеющихся запасов. Он не доверял военным, среди которых против него были обнаружены заговоры, уверовав в способность защиты страны «силами вооружённого народа». Ну и где был этот народ?

Когда сняли санкции, финансы вполне позволяли Ливии вооружиться в России до зубов. За прошедшие годы это было более чем реально. Но полковник потратил большую часть времени на закулисные переговоры с Россией и Францией, бегая между поставщиками и сбивая цену. Сотрудничал он и с США в военной области, уже почти уверовав в способность обеспечить защиту страны путём дипломатии. Его сын Сейф недавно признал, что отец заблуждался и пожалел, что не переоснастил и не переобучил армию вовремя.

Кадровая и армейская политика Каддафи привела к тому, что часть его же министров и генералов перебежали к мятежникам, часть армии или поступила так же, или самоустранилась от конфликта. В ходе войны ряд решений Каддафи приводил к проблемам у частей, сражавшихся на фронте. В частности, решение призвать на помощь Триполи части Хамиса привело к утрате контроля над главной контролируемой правительством ценностью – нефтяными портами Брега и Рас-Лануфом и окружающими районами.

Но в одном полковнику Каддафи отказать нельзя – он не был трусом. Он не испугался, не поднял руки вверх, не стал надеяться на милосердие врага, как, например, Милошевич. Он хотел сражаться за ту Ливию, которую построил, за ту систему, которую считал лучшей для страны. И сражался до последнего. Он хотел жить и умереть в Ливии и за Ливию. И выполнил это, как обещал и желал. Если, конечно, он в самом деле погиб... Полковник Муаммар Каддафи заслуживает уважения и почтения даже у врагов.