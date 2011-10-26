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Римский Папа перестал надеяться на Бога

Католическая церковь боится потерять свои капиталы

№ 42(283) от 27.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Римский Папа перестал надеяться на Бога

Неспособность властей Евросоюза остановить надвигающийся финансовый крах вынудила Ватикан активно включиться в процесс выработки необходимых решений. Всё дело в том, что Святой престол всегда имел огромный вес в мире капитала. И в этом нет никакой конспирологии. Так называемая «Ватиканская группа» – это старейший финансово-политический пул, опирающийся на «империю католического мира».

Говорят, что до настоящего времени точно не известно, сколько эта древняя группа имеет в своём распоряжении денег и какое количество банков выполняют её указания. Всего же в мире существуют три основные финансовые группы – уже названная «Ватиканская», «группа Рокфеллеров» и «группа Ротшильдов».

Любопытно, что, уже по явно конспирологической теории, руководители всех стран мира обязаны присягнуть одной из них. Причём по версии, гуляющей среди российских элит, премьер-министр В. Путин, будучи президентом, якобы попал под влияние именно «Ватиканской группы». Считается, что присягу ей дают при посещении специальной аудитории в столице католической Испании – Мадриде.

По той же конспирологической теории, клятву верности клану Ротшильдов произносят в Иерусалиме у знаменитой Стены Плача (необходимо прочитать особую молитву). Кто из российских руководителей проделал эту процедуру, пока неизвестно. Однако все хорошо помнят, что не так давно именно эта ветвь «денежных воротил» спровоцировала понижение кредитного рейтинга США и отток американских капиталов в Китай.

Третья группа базируется в США – её олицетворяет семейство Рокфеллеров. Всё по той же конспирологии, в России есть «смотрящий» от этой знаменитой династии. Говорят, что он входит в совет директоров банка JPMorgan Chase (одна из старейших и самых влиятельных финансовых компаний на планете – активы 2,3 трлн. долларов). И одновременно является руководителем крупнейшей госкорпорации России.

Как утверждают аналитики, Святой престол забил тревогу именно под давлением Ротшильдов и Рокфеллеров. В случае дальнейшего развала мировой финансовой системы и краха евро они понесут огромные убытки, а возможно, и потеряют власть. Поэтому Ватикан предложил свой вариант выхода из кризиса – все финансы мира должны управляться единым Центробанком.

Римская католическая церковь утверждает, что глобальная финансовая система нуждается в быстром обновлении. Чтобы убедить в этом всё население планеты, Папский совет справедливости и мира опубликовал заявление, в котором говорится: «В скором будущем нам понадобится организация, которая будет выполнять функции Всемирного центрального банка. Он будет регулировать финансовую и монетарную системы».

Как отмечают эксперты, Святой престол пошёл на это, не только поддавшись давлению своих финансовых «друзей-соперников». Есть и другая важная причина. По всей видимости, после Папы-поляка Иоанна Павла II, который в основном интересовался политикой и привёл финансовые дела Ватикана к разбитому корыту, новый рачительный Папа-немец Бенедикт XVI решил навести порядок. А здесь, как известно, – на Бога надейся, а сам не плошай. Вот и возникла идея о создании нового финансового центра – Всемирного Центробанка, эмитирующего свою мировую валюту.

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