Обама готовит нам что-то гадкое

В Европе, как известно, набирает обороты экономический и политический кризис. Лидеры стран Евросоюза регулярно собираются в Брюсселе, чтобы найти пути выхода из кризиса.

При этом называются самые экзотические варианты. К примеру, отказаться от евро и вернуться к национальным валютам. Есть и такие, как списание всех долгов со стран-должников. В первую очередь Греции. Одно время казалось, что греческие, итальянские и португальские долги хочет выкупить Китай, чтобы вовлечь эти страны в сферу своих политических интересов. Но передумал – хитрые европейцы этого не допустили бы ни при каких обстоятельствах. Так чего деньги тратить. В последнее время новым советчиком для лидеров ЕС стал американский президент Обама. Говорят, что он предложил европейцам обратиться к российскому руководству, чтобы то хотя бы частично выкупило европейские долги за свои нефтяные деньги.

Настораживает то, что в качестве обнадёживающей мотивировки он якобы заявил, что Россия всё равно не жилец и долги будут автоматически погашены в связи с её распадом.