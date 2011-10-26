У Константинопольского патриарха поехала крыша

Похоже, Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя – Нового Рима и Вселенский Патриарх (проще говоря, Патриарх Константинопольский) Варфоломей I вступил на тропу войны с Московским патриархатом. Информация о возможных «боевых действиях» начала просачиваться ещё в сентябре. Но до последнего времени многим наблюдателям казалось, что это всего лишь досужие разговоры.

Окончательно всё прояснилось после визита в Константинополь (Стамбул) грузинского патриарха Илии II – он находился в Турции в связи с 20-летним юбилеем интронизации Варфоломея I. Вернувшись на родину, Илия II рассказал, что Варфоломей I очень хочет созвать Собрание православных церквей, или Великий Всеправославный собор. «Вселенский Патриарх предложил, что все храмы, которые не входят в ту или иную Церковь, должны принадлежать Вселенскому Патриарху», – заявил он.

Это значит, что в Константинополе хотят распространить свою юрисдикцию на территорию Абхазии и Южной Осетии, а также Украины, Белоруссии и Литвы. Предполагаемый Великий собор должен окончательно узаконить эту идею в ущерб Русской православной церкви (РПЦ). По мысли Варфоломея I, она должна ограничиться только территорией нашей страны.

Говорят, что в этом вопросе Варфоломея I уже поддержали патриархи трёх старейших православных церквей – Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский. Якобы в начале сентября они заявили о необходимости строго соблюдать географические границы для всех православных церквей. Эксперты трактуют эти слова как намёк на непризнание статуса Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Сейчас эта церковь считается неотъемлемой частью РПЦ.

В свою очередь, грузинская церковь пока не поддерживает в этом вопросе Константинопольского патриарха. «До тех пор пока не будут разрешены спорные вопросы между церквями, нельзя созывать Собрание православных церквей», – подчеркнул Илия II. Тем не менее он пошёл на некоторые уступки: «Если прихожане желают, чтобы какой-то храм принадлежал Вселенскому Патриарху, то грузинская церковь не пойдёт против этого».

РПЦ пока не идёт на обострение отношений с Константинополем. 24 октября патриарх Кирилл направил Варфоломею I поздравление с 20-летием служения: «С удовлетворением хочу отметить Ваш личный вклад в укрепление в последние годы братских отношений между Константинопольским и Московским патриархатами».