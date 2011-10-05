Болгар пугают «цыганским Косово»

Через две с половиной недели, 23 октября, в Болгарии состоятся выборы президента. Действующий глава государства Г. Пырванов завершает второй срок и уже не может выставлять свою кандидатуру. Всё это обостряет борьбу за «политический олимп» страны. Именно близкими выборами аналитики объясняют начало многочисленных антицыганских митингов.

По словам экспертов, в Болгарии существует устоявшееся мнение, что так называемый цыганский барон Кирил Рашков (Царь Киро) последние 20 лет за деньги организовывал голосование своих соплеменников за все правящие в эти годы партии. Таким образом, цыгане, составляющие примерно 5% населения страны, имели большое влияние на властную верхушку. В качестве благодарности пришедшие к власти политики закрывали глаза на их преступную деятельность.

Долгое время правящей элите удавалось гасить возмущение граждан такой ситуацией. Прорвалось всё неожиданно – поводом для протестов послужил наезд микроавтобуса, управляемого внуком Царя Киро, на двоих болгар. Под колесами машины они погибли.

Ситуация мгновенно накалилась до предела. Площади крупных городов заполнились вооружёнными ножами, топорами, цепями и битами молодыми болгарами. Им противостоят такие же вооружённые цыгане, которые защищают свои кварталы и угрожают убить любого, кто вторгнется в их дома. Ситуация усугубляется тем, что некоторые политики пытаются заработать на этом предвыборные очки. Так, кандидат в мэры Варны К. Костадинов предложил «отправить всех цыган назад в Индию».

В ответ местные власти повели себя не совсем адекватно – арестовали кандидата в мэры, но затем под нажимом общественного мнения быстро его освободили. В результате у него только прибавилось предвыборных очков. Поэтому и другие политики решили использовать «цыганскую карту» – начали пугать граждан скорым возникновением в стране «болгарского Косово». Надо признать, что основания для этого есть. Большинство цыган являются мусульманами, к тому же среди них наблюдается настоящий демографический взрыв.

Многие эксперты считают, что вопреки некоторым прогнозам беспорядки не прекратятся и после выборов. Наверняка в стране найдётся немало желающих использовать антицыганские настроения в дальнейшей политической борьбе.