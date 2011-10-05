Америке нужна мировая война

«АН» уже несколько лет пишут о том, что от краха экономику США может спасти только большая война. В последнее время такая точка зрения стала превалировать и в выступлениях видных американских экономистов. Как заявил недавно лауреат Нобелевской премии в области экономики Пол Кругман, чтобы избежать рецессии, правительство США должно тратить деньги в масштабах Второй мировой войны.

По мнению П. Кругмана, Великую депрессию, разразившуюся в США в 30-х годах прошлого века, американцы преодолели в основном за счёт «огромной программы расходов на общественные нужды, более известной под именем Второй мировой войны». Видимо, для того чтобы слушатели окончательно поняли его мрачную мысль, видный экономист добавил: «Что нам сейчас нужно – так это финансовый эквивалент войны».

В подтверждение своих выводов П. Кругман приводит красноречивые цифры. По данным бюджетного комитета Конгресса, Вторая мировая война увеличила затраты правительства почти на 42%. Сейчас же, по его мнению, программы финансового стимулирования однозначно не сопоставимы с теми масштабами. А затраты на войны в Ираке и Афганистане малы по отношению к производительности страны. Поэтому они почти не оказывают стимулирующего эффекта – их стоимость достигает всего лишь 1,2% ВВП. Война во Вьетнаме была в этом смысле более «продуктивной» – 2,3%.

Впрочем, П. Кругман предлагает и менее кровожадные варианты выхода из кризиса. Хорошим решением проблем стала бы организация крупных инфраструктурных проектов: ремонт мостов, канализаций или, к примеру, строительство большого железнодорожного туннеля в Нью-Йорке. Также необходимо, чтобы Федеральная резервная система США «печатала» как можно больше денег. Это, по его мнению, должно увеличить инфляцию и в результате снизить безработицу и долги.

Нам же и всему миру остаётся только надеяться, что данных мер будет достаточно. Иначе мировая война станет не болезненной фантазией некоторых аналитиков, а новой реальностью.