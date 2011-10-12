США скрывают свои потери в Ливии

Американская армия несёт потери в Ливии, но скрывает их под видом происшествий на учениях.

По словам военных экспертов, свои потери в Ливии американское командование скрывает под видом происшествий на учениях. Якобы во время недавних учений в Германии во время прыжков с парашютом пострадали более 50 военнослужащих элитной 82-й дивизии армии США. При этом ни военнослужащие бундесвера, ни других стран НАТО, участвовавших в учениях, не понесли даже малейших потерь. По некоторым данным, эти 50 солдат и сержантов пострадали во время неудачного десанта в начале октября в Ливии. Они пытались взять под контроль нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Лануф.

Как рассказывают эксперты, это обычная практика командования армии США. То же самое было и во время штурма Триполи, когда американская армия понесла потери во время боестолкновений в городе. Раненых и погибших перевезли на военную базу в Италии и оттуда почему-то через Афганистан доставили на родину.