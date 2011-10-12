Ратко Младич умирает в Гааге

Похоже, что находящийся в тюрьме в Гааге 68-летний сербский генерал Ратко Младич повторит судьбу Слободана Милошевича. Напомним, что экс-президент Югославии скончался в застенках, так и не дожив до вынесения ему приговора.

Ратко Младича задержали 26 мая этого года недалеко от Белграда. Его первый допрос был отложен из-за плохого самочувствия генерала. Тем не менее это не помешало властям Сербии выдать арестованного Гааге. 1 июня он доставлен на вертолёте в голландскую тюрьму и позднее предстал перед трибуналом.

По последним данным, состояние здоровья сербского генерала хуже день ото дня. Сейчас бывший военачальник частично парализован, у него нарушена речь. Из-за серьёзных проблем со здоровьем он уже не может самостоятельно одеваться. В этом ему помогают адвокаты.

Несмотря на такое состояние здоровья, генерала доставляют в здание гаагского суда в наручниках. Тем не менее на процессе он заявил: «У меня серьёзные проблемы со здоровьем. Но я буду защищать не Ратко Младича, а Республику Сербскую, Сербию и народ».

В связи с информацией о состоянии Младича у экспертов появились серьёзные подозрения, что сербских политиков и генералов целенаправленно доводят до смерти до приговора. Видимо, у следователей не хватает убедительных доказательств их вины. Помиловать же арестованных после многолетней клеветы западных СМИ в их адрес суд уже не в состоянии. Так что единственным выходом для арестованных сербов остаётся смерть в застенках вдали от родины.