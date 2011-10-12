Крокодиловы слёзы мадам Клинтон

4 октября Совет Безопасности ООН рассмотрел резолюцию по ситуации в Сирии. Китай и Россия использовали своё право вето, тем самым «торпедировав» резолюцию. Данное событие вызвало состояние лёгкого шока у западных государств. Право вето применяется нечасто, а уж его синхронное использование сразу Россией и Китаем – сенсация вдвойне.

Иногда лучше жевать, чем говорить

Возмущение Запада этим событием высказала госсекретарь США Хиллари Клинтон. Для начала мадам Клинтон пустила крокодилову слезу по поводу «страданий несчастного народа Сирии». «Мы считаем, что СБ ООН пренебрёг своими обязанностями, – сказала она. – Страны, которые решили наложить вето, должны будут дать свои объяснения сирийскому народу и всем тем, кто борется за свободу и права человека во всём мире». Далее госпожа госсекретарь добавила: «Страны, продолжающие поставлять режиму Башара Асада оружие, из которого стреляют по невинным мужчинам, женщинам и даже детям, должны крепко задуматься о том, что они делают».

Как нам кажется, Хиллари Клинтон упустила прекрасную возможность промолчать. Возможно, госпожа госсекретарь плохо училась в школе или просто предпочла забыть весь курс истории, надеясь, что её слушают только дураки. За время существования США оружием, изготовленным в этой стране, убиты многие миллионы ни в чём не повинных людей. «АН» решили вспомнить все самые вопиющие случаи.

Скальп ирокеза

Начинать можно со времени создания США. Говоря о геноциде мирного населения, мадам Клинтон позабыла о его ярком примере – истреблении индейцев. Индейцев травили, расстреливали из ружей и пушек, сжигали живьём, кололи и резали. Причём всех – вплоть до детей. «Цивилизованные» американцы творили такое, что самым кровожадным индейцам и не снилось – вплоть до потрошения живота беременной женщины и срезания скальпа у плода на последнем месяце (1774 г., резня у Жёлтого ручья).

Жирной точкой в индейских войнах и тихом геноциде коренного населения послужила резня у Вундед-Ни (1890 г.). Тогда американская армия перебила несколько сотен безоружных индейцев сиу.

В общей сложности жертвы индейцев историки измеряют миллионами – в XVII веке в Северной Америке проживало до 15 млн. коренных жителей. Но уже к началу XX века «вопрос разрулили» – осталось менее 200 тысяч.

«Доктрина Монро»

Ну мало ли что было раньше, скажет добрый читатель «АН». Раньше были другие нравы, да и какое нам дело до каких-то дикарей-индейцев? Что ж, тогда посмотрим на действия США в XIX–XX вв. в Центральной Америке.

В соответствии с пресловутой «доктриной Монро» о доминировании США в этом регионе, американские войска десятки раз вторгались и оккупировали центральноамериканские страны. Например, оккупация Гаити длилась 19 лет (1914–1934 гг.), Доминиканской Республики – 8 лет (1916–1924 гг.), Никарагуа – 21 год (1912–1933 гг.).

В 1898 г. по надуманному обвинению Америка напала на дряхлую Испанию, отобрав у той Кубу, Гуам, Пуэрто-Рико и Филиппины. Не обошлось и без геноцида – на Кубе истребляли повстанцев, которые до того помогали самим американцам сбросить испанское ярмо. По некоторым подсчётам, на Филиппинах было истреблено до 600 тыс. местных жителей. Знаменитый писатель Марк Твен описал один эпизод этой бойни в марте 1906 года. «Численность противника, – писал он, – определялась цифрой в шестьсот человек, включая женщин и детей, и мы уничтожили всех до единого, не оставив в живых даже младенца, чтобы оплакивать мёртвую мать. Это была, бесспорно, самая «великая победа», которой когда-либо добились христианские воины Соединённых Штатов».

Невероятные приключения американцев в России

После начала Гражданской войны в России американские солдаты «отличились» в ходе оккупации территории нашего Севера и Дальнего Востока (интервенция 1918–1922 гг.). Разумеется ничего кроме «блага», «порядка» и, конечно же «демократии» для народов России американцы не желали. Однако местное население, по обычаю, «тепло» встретило оккупантов. Американцы ответили репрессиями против коммунистов и партизан, боровшихся с оккупацией. По некоторым сведениям, только по приговорам военно-полевых судов тогда были расстреляны около 4 тыс. человек. Ещё больше – без всякого суда. Но немало и американских солдат получили воздаяние по заслугам. В России этот эпизод наших отношений, конечно, помнят.

Дрезден, Токио и Хиросима

Американское оружие уничтожало гражданское население и в ходе Второй мировой войны. Согласно исповедуемой американцами и сейчас «доктрины Дуэ», авиация западных союзников методично стирала с лица земли немецкие города. В частности, так был уничтожен в 1945 г. Дрезден. В ходе налётов погибли от 50 до 135 тыс. мирных жителей.

Конечно, шла война, и бомбёжки городов носили не только характер устрашения – там хватало военных и промышленных объектов. Но разрушение Дрездена в самом конце войны считается «предупреждением» Сталину. Мол, вот как мы можем, задумайся после войны на досуге.

Разумеется, все помнят и о Хиросиме, и о Нагасаки, где американские ядерные бомбы уничтожили сразу 160 тысяч человек. И всё же налёт на Токио 10 марта 1945 г. уничтожил одномоментно даже больше людей, чем любая из двух атомных бомб – погибли более 100 тыс. человек.

Корея, Вьетнам, Лаос

Война в Корее 1950–1953 гг. была очень кровопролитной. Потери мирного населения оцениваются в цифру от 600 тыс. до 3 миллионов. Американцы, пытаясь достичь своих целей, широко применяли авиацию и напалм. Но не чурались и обычного зверства – некоторые вояки до такой степени превращались в зверей, что коллекционировали уши или засушивали эмбрионы плодов убитых беременных кореянок! В 1950 г. власти южан с прямого попустительства американцев устроили массовые расстрелы. Людей расстреливали толпами перед траншеями, многих не добивали и зарывали живьём. По некоторым данным, так были уничтожены от 40 до 100 тыс. человек. Убивали, естественно, американским оружием.

Отличились США и во Вьетнаме – мирного населения было убито от 4 до 9 миллионов. Большую его часть уничтожили опять же американцы – бомбы объёмного взрыва, бомбовые кассеты и артиллерия делали свое дело. Но не чурались и грязной работы – вроде расправы бойцов лейтенанта Келли в деревушке Сонгми. Там зверскими методами были убиты 504 человека, в большинстве – женщины, старики, дети. Кстати, лично убивший 104 человека лейтенант Келли до сих пор жив и лишь недавно соизволил сообщить, что «сожалеет о случившемся».

Химия, или Лицемерие по-американски

В свое время именно с помощью американцев из ЦРУ иракская партия БААС перебила коммунистов и пришла к власти в Ираке. Саддам Хусейн долгие годы был другом США и противовесом нехорошему Ирану. Поэтому доброму другу Хусейну продавали оборудование и компоненты для изготовления химоружия, которое тот использовал для расправ над курдскими мятежниками. Продавал, кстати, не кто иной, как мистер Рамсфельд, министр обороны США при Дж. Буше-младшем. За устроенные газовые атаки Саддама в итоге те же американцы и повесили. Странно, что рядом не висел и Рамсфельд.

Современные войны и современные преступления

В ходе войны 1991 г. в Ираке потери мирного населения достигли примерно 20 тыс. человек. Только в результате попадания двух бетонобойных корректируемых бомб GBU-28 в бомбоубежище «Аль-Амирия» в феврале 1991 г. в Багдаде погибли до 2 тыс. детей, женщин и стариков.

В ходе второй войны в Ираке жертв было уже неизмеримо больше. По оценкам ВОЗ, к концу 2006 г. число погибших иракцев составило 151 тыс. человек, по данным Минздрава Ирака – 223 тысячи. Причём партизаны составляют лишь малую толику этого числа – от 19 до 24 тыс. человек.

Стоит вспомнить и агрессию против Югославии. Американские самолёты и американские бомбы разрушали как военные, промышленные, так и мирные объекты в этой стране. В ходе бомбёжек погибли от 500 до тысячи мирных жителей.

В ходе афганской войны американцы также поубивали массу мирного населения. Расстрелянные и разбомбленные свадьбы, просто съезды племён уже даже не сосчитаешь. Регулярно льётся кровь и в Пакистане, где американские беспилотники убивают гражданских.

Совсем недавно именно американские ракеты и бомбы убивали мирное население Ливии. Самолёты европейских стран НАТО сбрасывали, в том числе, бомбы американского производства.

Интересно, почему госпожа Клинтон не хочет «дать объяснения» народам всех перечисленных стран? Также в конце статьи хочется задать госпоже Клинтон ещё один вопрос. Известно, что американцы – люди, в целом, богобоязненные (как минимум, делают такой вид). Не опасается ли она, что за деяния её страны и конкретно её администрации придётся держать ответ если не здесь – то на небесах?