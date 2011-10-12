Хамид Карзай ищет защиты от Пакистана в Индии

7 октября исполнилось ровно 10 лет с начала американской военной операции в Афганистане. Как вынуждены признать власти США, объединённые вооружённые силы Запада в лучшем случае достигли только половины поставленных задач. Ещё хуже оценивает ситуацию президент Афганистана Хамид Карзай.

По его словам, правительство страны и силы НАТО потерпели неудачу в обеспечении безопасности для жителей Афганистана. Х. Карзай считает, что такая ситуация сложилась из-за боевиков «Талибана», укрывающихся в надёжных убежищах в соседнем Пакистане. Более того, по мнению афганских властей, Исламабад не делает ничего для обуздания окопавшихся на подвластной ему территории экстремистов. Видимо, поэтому в Кабуле решили изменить вектор своей внешней политики и укрепить отношения с главным врагом Пакистана – Индией.

Для этого 4–5 октября Х. Карзай совершил двухдневный визит в Дели, который закончился большим успехом. Стороны подписали «Соглашение о стратегическом партнёрстве» – подобный договор Афганистан заключил впервые. Особое внимание наблюдателей привлекла его вторая часть, названная «Пактом о безопасности». В ней индийцы и афганцы официально завили о том, что «регион сталкивается с угрозой терроризма и радикализма». В связи с этим стороны обвинили Пакистан «в неготовности или нежелании избавиться от террора как инструмента государственной политики».

Поэтому Индия согласилась оказать помощь в подготовке, оснащении и наращивании потенциала афганских сил правопорядка. Индийцы даже заявили, что после вывода с территории Афганистана войск НАТО предоставят этой стране гарантии безопасности. Понятно, что в Кабуле прекрасно помнят, чем закончился для местных просоветских властей вывод войск СССР. Ровно 15 лет назад талибы вместе с агентами пакистанской разведки пытали и казнили М. Наджибуллу. Нетрудно догадаться, что Х. Карзай не желает повторения его судьбы и надеется найти защиту от своих агрессивных соседей в Дели.

Заключение этих соглашений вызвало достаточно нервную реакцию в Исламабаде. Однако, как отмечают аналитики, возможности для противодействия такому сотрудничеству у Пакистана ограничены.