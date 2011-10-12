До краха Евросоюза остались считаные месяцы

10 октября премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что у ЕС осталось всего несколько недель для предотвращения экономической катастрофы. Чтобы не допустить самого страшного, английский лидер предложил ряд всем давно известных мер: провести вызывающие доверие стресс-тесты европейских банков; устранить неопределённость в отношении будущего Греции; усилить роль МВФ в разрешении кризиса.

Как отмечают эксперты, данная инициатива напоминает пустые заклинания в стиле М. Горбачёва: «усилить, углубить и ускорить». Понятно, что, если можно было бы раньше «устранить неопределённость в отношении будущего Греции», европейские власти сделали бы это давно. Но финансовые воротилы не могут даже выяснить точный размер греческого долга. Поэтому с помощью стресс-тестов невозможно узнать, выживут ли банки при дефолте Афин. Что уж тогда говорить про общеевропейский крах.

По словам аналитиков, в частных беседах большинство экономистов и трейдеров утверждают – Европа тяжело больна. Причём процесс запущен и может привести к смерти евро. А по данным открытых опросов, уже 30% финансистов заявляют – в течение ближайших 12 месяцев произойдёт глобальный финансовый обвал.

К тому же появляется всё больше косвенных признаков, что до краха осталось совсем мало времени. В последние недели стали резко падать цены на металлы: никель уже подешевел с 25 600 долл. за тонну до 18 тыс., а медь с 9500 до 7 тысяч. Одновременно у европейских металлургов буквально обвалились заказы на продукцию – падение составило почти 50%. Всё это говорит о том, что реальная экономика сейчас находится в агонии, и рецессия начнётся через несколько месяцев. Вслед за этим резко вырастет безработица.

Причём, по мнению экспертов, ситуация такова, что вылечить экономику обычными методами никак не получится – необходимо её полное переформатирование. Это наверняка приведёт к росту протестных настроений среди малообеспеченных европейцев. Так что «новые голодные революции» не за горами. Затронут ли они нашу страну?