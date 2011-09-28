Как отмечают аналитики, в настоящее время стало окончательно понятно, что боевые действия в Ливии приняли затяжной характер. Уже несколько недель НАТО стирает с лица земли ливийские города Сирт и Бани Валид, но они по-прежнему контролируются силами, верными полковнику Каддафи.

Многие эксперты считают, что главная заслуга в этом принадлежит младшему сыну Муамара Каддафи – Хамису, командующему 32-й усиленной бригадой ливийской армии. Окончивший в своё время военную академию им. М. Фрунзе в Москве, Хамис действует столь успешно, что пресса Великобритании уже сравнивает его с немецким генерал-фельдмаршалом Эрвином Роммелем. Этот знаменитый вое­начальник, прозванный Лисом пустыни, действуя малыми силами против английских войск в Ливии в 1941–1942 годах сумел добиться больших успехов.

После отражения последнего штурма Бани Валида всё те же англичане окрестили 28-летнего Хамиса Ливийским монстром. Тем не менее понятно, что рано или поздно НАТО и мятежники возьмут непокорные города. Их просто полностью разбомбят. В некоторые дни по Сирту наносится 50–60 бомбовых ударов.

Однако война на этом не закончится. По многочисленным данным, сейчас на стороне М. Каддафи сражаются лучшие воины пустыни – туареги. Этот кочевой народ веками живёт на территории, разделённой в настоящее время между Ливией, Алжиром, Мали, Нигером, Буркина Фасо и Марокко. Так что в крайнем случае каддафисты уйдут в пустыню или сопредельные страны и начнут партизанить. Ловить их мобильные отряды можно бесконечно долго.

Налицо переход конфликта к афганскому сценарию. США уже около 10 лет пытаются подавить сопротивление талибов, но конца и края войне не видно.