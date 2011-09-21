В Африке доллар ждут черные времена

Похоже, скоро на Земле не останется ни одной страны, где бы не хотели избавиться от «падающих» долларов и евро. Недавно этой проблемой всерьез озаботились африканские страны. Таким образом Черный континент хочет сохранить свои небольшие сбережения.

В начале сентября Центробанк Нигерии заявил, что переводит 10% (3,3 млрд.) своих долларовых резервов в китайские юани. Всего же эта достаточно богатая для Африки страна располагает 33 млрд. долларов, заработанных на экспорте нефти.

Как считают эксперты, эта, пока еще скромная, операция – только начало. Юань делает первые шаги в качестве мировой валюты. Африка для китайцев – самое удобное место для развития успеха. Компании Поднебесной давно и эффективно ведут там свою деятельность. Видимо, поэтому некоторые западные СМИ даже обвиняли Пекин в неоколониализме.

Сейчас нигерийцы усиленно пиарят китайскую валюту. По словам главы ЦБ этой страны, «превращение юаня в глобальную валюту, пользующуюся доверием министров финансов и центробанков разных стран и использующуюся при торговле сырьем, – «неизбежно».

Видя такой напор, западные экономисты утверждают, что уже в 2015 г. около 40% торговли Китая и Африки будет осуществляться в юанях. Причем, по их словам, это «несколько консервативные оценки». В очередь за Нигерией уже стоят финансисты ЮАР, Ганы, Анголы и Кении. После того как и там китайцы подвинут доллар, они начнут «переваривать» Гвинею, Судан и Конго. Пекин строит в этих странах крупные объекты инфраструктуры: шоссе, железные дороги, порты.

Так что если все пройдет успешно, то пристальное внимание на юань могут обратить страны Азии, Европы, Южной Америки. Впрочем, как считают некоторые аналитики, «финансовая идиллия» может закончиться быстро. Еще недавно Китай имел серьезные виды на Ливию. Теперь же эта страна надолго вошла в зону доллара и евро.