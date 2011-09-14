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Хотите жить – вооружайтесь

Какая армия должна быть у стран, не желающих повторить судьбу Ливии

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », Ярослав Вяткин ]

Хотите жить – вооружайтесь

Агрессия стран НАТО против Ливии повлекла за собой массу последствий. Сейчас уже все поняли: неугодной может оказаться любая страна, обладающая природными богатствами. Особенно – нефтью. Конечно, если она не тратит деньги на создание мощной современной армии.

Волны на воде

Сброшенные на Ливию бомбы, как камни, брошенные в воду, вызвали волну. Волну желающих вооружиться. Потенциальные кандидаты на следующую «публичную порку» понимают, что закупать оружие надо у России. Современные сложные системы вооружения наверняка не заработают так, как надо, против страны-продавца или ее союзников. Москва же охотой за чужой нефтью за тридевять земель не занимается. Да и оружие наше современное, надежное и продается по достаточно умеренным ценам.

Первым публично заявил, что намерен приобрести дополнительные крупные партии оружия, полковник Уго Чавес. Венесуэла уже закупает в России автоматы, истребители, вертолеты и даже подводные лодки. По словам президента Венесуэлы, на этот раз упор будет сделан на системы ПВО и береговой обороны. 

Вооружен – значит защищен

Забеспокоился и Алжир. Хотя для него повод для беспокойства минимален. В отличие от Ливии за прошедшие несколько лет страна закупила российского оружия на миллиарды долларов. В том числе десятки истребителей Су-30МКА, 180 танков Т-90СА и даже 8 дивизионов системы С-300ПМУ-2, став одним из крупнейших ее пользователей. Сейчас Алжир намерен приобрести средства ПВО малой дальности, противокорабельные ракеты и партию танков Т-90СА или даже новейших Т-90МС.

 

Что же до наиболее вероятного кандидата на следующую войну – Сирии, то это государство в последние годы резко увеличило закупки нашего оружия. Сирийцы покупают истребители МиГ-29М2, ЗРК «Панцирь-С1», «Печора-2М», противокорабельные ракеты «Яхонт», противотанковые комплексы «Корнет-Э» и многое другое. И закупали бы еще больше – в Дамаске понимают нужность и ценность современной армии. Но средства ограничены.

Беспокоится и Кипр, который вообще можно считать образцом того, что может сделать с армией маленькая, небогатая страна, если она хочет жить в мире. Островная армия вооружена всем, что только можно себе представить: современными средствами ПВО, танками Т-80У, вертолетами Ми-35М.

Джентльменский набор

Так что же нужно купить потенциальному кандидату на следующую воздушную кампанию НАТО, чтобы чувствовать себя в безопасности? Попробуем составить список.

Конечно же, в первую очередь это системы ПВО. Но покупка только нескольких дивизионов С-300ПМУ-2 от массовой демократизации с воздуха не спасет. Строить ПВО такой стране придется комплексно. Начать надо будет с «глаз и ушей». Это трехкоординатные станции «Противник-ГЕ», загоризонтные станции «Подсолнух-Э», станции дежурного режима «Небо-СВУ». Например, на направлениях, откуда возможен проход больших групп низколетящих целей (типа крылатых ракет), стоит поставить станции «Барьер-Э» – эти РЛС отлично видят малозаметные цели.

Для работы в условиях жесточайших помех или недопущения вскрытия противником структуры ПВО придется приобрести экспортные варианты станций радиотехнической разведки – «Валерия-Э», «Вега-Э» и «Автобаза». Они позволят следить за авиацией противника по излучению ее радаров, оставаясь незамеченными.

Нельзя забывать и о средствах постановки помех. Современные мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы способны забить помехами экраны операторов самолетов дальнего радиолокационного обнаружения АВАКС. Другие комплексы могут делать невозможной работу радиовысотомеров низколетящих самолетов и крылатых ракет. Угадайте, что будет с самолетом, несущимся на скорости 1000 км/ч на высоте 100 метров в этом случае? Конечно, противник тоже может пытаться подавлять самолетами-помехопостановщиками средства ПВО, но тут, как говорится, победит тот, кто больше готов.

Активные средства

Разумеется, основой ударной силы ПВО являются ЗРК большой дальности, такие как С-300ПМУ-2 «Фаворит». Но они мало что смогут без комплексов средней и малой дальности, работающих с ними в единой связке. Дальнобойные зенитные ракеты очень дороги, и тратить их на уничтожение ракет и бомб будет неразумно и просто опасно. Противник просто «перегрузит» систему кучей дешевых боеприпасов и прорвет заслон.

Поэтому к «Фавориту» придется докупить ЗРК средней дальности «Бук-М2Э», малой – «Тор-М2Э» и «Панцирь-С1». Они прикроют войсковые группировки, аэродромы, важные объекты и большие ЗРК. Придется раскошелиться и на автоматизированные системы управления (АСУ) ПВО, стационарные и мобильные пункты управления силами и средствами.

Понятно, что всю территорию гипотетической страны так прикрыть не получится. Да это и не нужно. ПВО защищает важнейшие районы, города, объекты: заводы, склады, аэродромы, воинские части, центры управления армией и страной. А прикрывать малонаселенные леса, тундры или поселки, оазисы в пустыне бессмысленно.

ПВО без авиации не бывает

Одно тянет за собой другое – без истребителей даже лучшая сеть ПВО неполноценна. Именно истребительная авиация – наиболее мобильное средство ПВО и самый дальний рубеж перехвата. Значит, нужны современные многофункциональные истребители вроде тяжелого Су-35. Если на него нет денег – пока еще выпускаются более дешевые истребители семейства Су-30 в различных конфигурациях. Может Россия предложить и легкие истребители МиГ-35 и МиГ-29СМТ. Требуются и боевые, транспортно-десантные, специализированные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.

Угроза на море

Нельзя забывать и о флоте. Причем совсем не обязательно строить его с кучей эсминцев, фрегатов и авианосцев. Необходимо обладать определенным уровнем силы, который заставит задуматься: а не слишком ли опасной является операция? Такую угрозу можно создать асимметричными средствами. Например, закупив несколько дивизионов мобильных противокорабельных комплексов (ПКРК) «Бастион» с экспортными сверхзвуковыми ракетами «Яхонт».

В дополнение можно приобрести мобильные ПКРК «Калибр-МЭ» (Club-M). Он имеет разные ракеты, способные поражать и корабли, и подлодки, и базу противника в соседней стране. Недавно публике представлен контейнерный вариант комплекса. Теперь любой заштатный тягач с прицепом, везущий стандартный морской контейнер, может оказаться носителем 4 ракет, способных на дальности 220–280 км утопить эсминец или крейсер. Еще опаснее такой контейнер на мирном судне-контейнеровозе, которых в океане тысячи.

Если нет нормального мощного флота, то хорошим средством противодействия явятся подводные лодки. И тут нам есть что предложить – различные варианты неатомных подлодок проекта 636М – очень популярным товаром среди покупателей. Такая лодка может быть вооружена как торпедами, так и вариантом ракетной системы «Калибр».

Жизнь дороже денег

Никуда не денешься и от наземного вооружения. Сухопутные войска придется перевооружать, закупая танки Т-90С, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, самоходные орудия. Отличным средством для решения вопросов будут и реактивные системы залпового огня большой дальности «Смерч» и баллистические ракеты комплекса «Искандер-Э». Также нужны современные противотанковые ракетные комплексы и ручные гранатометы.

Вышеописанные системы стоят миллиарды долларов. Но альтернативой является разоренная страна с десятками тысяч жертв. Как нам кажется, избавление от такой судьбы стоит этих денег. Пример Ливии сейчас перед глазами.

Однако следует заметить, что воюют не ЗРК, самолеты, танки – воюют люди. Смогут побеждать только обученные специалистами страны-продавца офицеры и солдаты, хорошо освоившие закупленную технику, грамотные, технически подкованные. Необходимо регулярно проводить учения и заниматься боевой подготовкой, а не гноить технику в парках. При этом важно, чтобы мышление офицеров и генералов было нешаблонным, способным находить различные варианты использования сил и средств в экстремальных ситуациях.

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