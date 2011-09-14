Норвежцы подарили свою нефть США. Мы на очереди?

На протяжении многих лет маленькая Норвегия (население менее 5 млн. человек) вкладывала сверхприбыли, получаемые от продажи своих углеводородных ресурсов, в так называемый «нефтяной», или пенсионный фонд. Как утверждало правительство этой северной страны, полученные от распродажи природных ресурсов деньги лучше инвестировать за рубеж, в частности в США. Это якобы позволит избежать перегрева внутренней экономики.

Как отмечают эксперты, пример Осло оказался заразителен. Подобной практики стала придерживаться и Москва, накапливая свой Стабилизационный фонд. До недавнего времени норвежская «кубышка» непрерывно росла – размеры фонда постоянно били новые рекорды. Значительная часть денег была переведена из государственных облигаций в более рискованные, но и более доходные активы. Поначалу они приносили просто фантастическую прибыль.

Но мировой экономический кризис внес в эту финансовую идиллию свои коррективы. Как внезапно выяснили упитанные норвежцы, их деньги, вложенные в крупнейший банк США – Bank Of America, – попросту разворованы. Оказалось, что американские воротилы «заигрались» в ипотеку и вернуть деньги не представляется возможным. Все, что осталось гордым потомкам викингов, – это попытаться, «глотая пыль в американских судах», отсудить хотя бы часть своих сбережений. Но, как говорится, можно и не успеть – только за лето норвежский пенсионный фонд потерял миллиарды долларов.

Пока еще пенсионеры этой страны, не по своей воле работавшие на банкиров США, получают кровно заработанные. Но что будет дальше? К слову, пенсионный возраст в Норвегии для женщин и мужчин одинаков – он составляет 67 лет. Некоторые трудоголики работают до 70. К тому же неприятные сюрпризы преподносит демография. Стариков скоро станет слишком много – на пенсию готовится уйти все огромное послевоенное поколение.

Не повторяет ли Россия норвежский путь?