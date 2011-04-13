Грузия обманула сам Израиль

В последние дни накалились отношения Израиля и Грузии. Причина – арест в Батуми и осуждение на семь лет израильского бизнесмена Р. Фукса. Вместе с ним к 6,5 годам тюрьмы был приговорен его соотечественник З. Френкель.

Тбилисский суд счел двух бизнесменов виновными в попытке дачи взятки чиновнику. Однако, по мнению экспертов, причина сурового приговора в другом. По решению международного суда, грузинское правительство было обязано выплатить израильтянам неустойку в 100 млн. долларов. Но отдавать такие деньги нечем – страна живет на кредиты западных стран.

Чтобы избежать расплаты, в Грузии созрел «хитрый план». Сначала была подана апелляция, а затем якобы для урегулирования тяжбы премьер Н. Гилаури лично пригласил бизнесменов на переговоры в Грузию. После этого уже на грузинской территории они были арестованы. Но М. Саакашвили просчитался. Р. Фукс имеет обширные связи в политических кругах, считается человеком из окружения израильского президента Ш. Переса. Он лично позвонил грузинскому лидеру и попросил освободить Фукса, но получил грубый отказ.

Ответные действия не заставили себя ждать. Уже отменены визиты в Израиль спикера парламента, министров финансов и экономики Грузии. Более того, как выяснилось на прошлой неделе, незадолго до августовской войны 2008 г. Израиль поставлял Тбилиси свои военные беспилотники без предоплаты. Видимо, такие льготные условия были предоставлены грузинским военным по просьбе США.

Об этой сделке в Грузии уже успели забыть. А зря. Оказалось, что 40 летательных аппаратов фирмы Elbit тоже стоят ровно 100 млн. долларов. Как считают аналитики, это асимметричный ответ Израиля. В нем зашифрован и «толстый намек» – деньги в сумме 200 млн. долларов отдать все равно придется.