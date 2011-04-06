Война в Ливии – кошка бросила котят

Продолжается гражданская война в Ливии. Однако события развиваются явно не так, как рассчитывали те, кто заварил всю эту «кашу».

«Разгромленные» наступают

Объявленные разгромленными, деморализованными и лишенными техники правительственные силы неожиданно провели удачное контрнаступление на позиции мятежников. Сделали они это, несмотря на продолжающиеся удары авиации НАТО. Американские и европейские военные начали тут же оправдываться на пресс-конференциях. В ход пошли старые как мир аргументы – «песчаная буря», которая мешает авиации, «пересадка армии Каддафи на джипы» и многие другие. Была бы Ливия северной страной, то во всем были бы повинны «генерал Мороз» и «маршал Грязь».

Поговорим о потерях

Не все гладко и с «уничтоженными» авиацией и ПВО Ливии. Якобы уничтоженная ПВО иногда огрызается. Это признают даже натовцы. Потери им пока удается скрыть, но независимые источники считают, что кроме признанного как небоевая потеря F-15E, как минимум, 2–3 самолета ВВС Франции и США были повреждены или сбиты. Об этом пишут саудовские газеты, которые нельзя заподозрить в симпатии к Каддафи.

Реальные потери авиатехники Ливии минимальны, а большая часть боеспособного парка правительственных ВВС спрятана на замаскированных в южной пустыне полевых аэродромах. Эту зону западные истребители не контролируют. Другое дело – сейчас эта авиация сидит на земле и не высовывается. Скорее всего, часть ливийской армии заняла позицию нейтралитета. Она отплатила таким образом Каддафи за слабое финансирование и содержание в черном теле после попытки путча 1996 года.

Как заявляет НАТО, Каддафи потерял несколько десятков танков и до сотни других боевых бронированных машин. Учитывая, что часть этой техники была просто брошена, а кое-что принадлежало оппозиции, оставшейся бронетехники Каддафи хватит надолго. К примеру, из 160 боеспособных САУ «Пальмария» уничтожено порядка 10–12 штук. А еще в Ливии были сотни наших «Акаций». Живой силы от бомбежек потеряно тоже немного.

Америка сматывает удочки

На фоне подобных событий удивительным для многих стало заявление Пентагона о прекращении своего участия в операции «Одиссея. Рассвет». 2 апреля США прекратили запуски крылатых ракет «Томахок» по Ливии. Командование НАТО пыталось уговорить американцев повоевать еще пару суток, но сторговались только на 24 часа. Американцы мотивировали свой выход из войны тем, что уже «разрушили ливийскую ПВО, разгромили и деморализовали ливийскую армию, вчетверо сократив силы, лояльные Каддафи». В общем, 11 подвигов Геракл уже совершил, а авгиевы конюшни разгребете сами.

4 апреля был нанесен последний удар штурмовиками США по целям в Ливии. Американцы объявили, что больше ударов наносить не будут, ограничатся разведкой и оставят в районе корабли и подлодки общим числом 10–11 единиц.

Боливар не вынесет троих

Как бы американцы ни ненавидели «сумасшедшего» полковника, но ввязываться ради него в еще одну полномасштабную войну им не хочется. Во-первых, это дорого. Каждый день операции (по минимальным оценкам) стоил США более 100 млн. долларов. Во-вторых, эскалация конфликта может привести к масштабному сухопутному вторжению. А у американцев нет никакого желания вешать себе на шею еще один Ирак или Афганистан.

В Ираке, откуда американцы якобы ушли еще в прошлом году, продолжают находиться их подразделения общей численностью более 50 тыс. солдат. Они занимаются «охраной американских дипломатов, подготовкой и поддержкой местных сил». А если сказать правду – воюют и несут потери.

Еще хуже ситуация в Афганистане. Там война только расширяется, и любые разговоры американцев о близкой победе обычно заглушаются плохими новостями. Эта война держит в стране около 100 тыс. американских войск. Ее стоимость превышает все мыслимые пределы. Для «вышедшей из кризиса» экономики США еще один камень на шею может стать последним. Так что американский Боливар выдохся, и троих ему не вынести.

Атака клоунов Бойцов мятежных формирований можно именовать исключительно «вооруженными клоунами». Абсолютная трусливость, полное неумение обращаться с оружием никак не могут быть компенсированы их бравым видом. Любого нашего танкиста или артиллериста при виде их вопиющего обращения с боеприпасами хватила бы кондрашка. Они увешаны разным оружием, корчат грозные гримасы и выкрикивают в камеры победные лозунги на ломаном английском. В случае неудачи мятежники отступают со скоростью большей, чем наступали. Известен случай, когда колонна из 150 джипов с мятежниками, потеряв одну машину под пулеметным обстрелом, тут же развернулась и бежала обратно на протяжении 500 км.

Грамотный развод союзников

Американцы не рвались в Ливию. Но поспособствовали тому, чтобы в этот конфликт влезли Франция и Великобритания, старающиеся из последних сил поддержать имидж «великих держав». Затем, когда война уже началась, именно американцы своими крылатыми ракетами, заправщиками и самолетами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обеспечили относительный успех начальной стадии и низкие потери. А когда стало ясно, что блицкриг не удался и полковник оказался крепким малым с немалой поддержкой среди населения и военных – американцы поняли это мгновенно.

Рассказы пресс-секретарей Пентагона о грандиозных успехах «кровавого рассвета» предназначены для обывателей и прессы, которая эту пропаганду тиражирует. Специалисты над этими сводками посмеиваются, а сами американские военные и подавно знают правду. Поэтому администрации Обамы, которая пытается «выскочить» из иракского и афганского капканов, ливийский капкан – ни к чему. С учетом желания переизбраться вторично – особенно.

Зато Европе долгоиграющая и безуспешная война, с точки зрения американцев, не повредит. Война рядом с Европой и с участием Европы – это зона нестабильности, а капиталы, наоборот, любят стабильность. Они бегут туда, где тихо и спокойно. То есть – в США. Европейцев в очередной раз просто «развели», как приезжих на одесском Привозе.

Паника в штабах

Конечно, европейские военные трезво оценивают свои силы в отличие от политиков. Поэтому решение американцев вызвало панику в натовских штабах. Дело в том, что возможности стран ЕС более чем скромные. Один французский легкий авианосец с десятком «Рафалей» не способен заменить американский, на котором только истребителей – 48. Французские ВВС имеют в своем составе лишь 14 заправщиков, у англичан ситуация еще хуже. ВВС Британии вообще вынуждены свернуть патрулирование собственной территории в интересах ПВО – запчасти идут на обеспечение воюющих в Ливии самолетов. Летчики собраны со всех частей, в том числе на войну отправили инструкторов. И это для 10 истребителей «Тайфун» и 12 ударных самолетов «Торнадо».

Самолетов РЭБ, способных заменить американские «Проулеры», в Европе нет вообще. Это самое страшное для европейских воителей – ПВО Ливии может вдруг «проснуться» и начать больно кусать авиацию противника. Поэтому пока европейцам удалось уломать американцев оставить в районе авианосец и дать «Проулерам» работать в их интересах. Но надолго ли?

Запад учит мятежников воевать

Западные, в том числе американские, инструкторы из ЦРУ стали обучать пополнение для частей мятежников. Помогают им в этом египетские военные и перешедшие к мятежникам офицеры армии Ливии. Правда, оружия американцы им пока не поставляют, но средства связи уже появляются.

Судя по последним сообщениям, кроме «вооруженных клоунов», на фронте от оппозиции появились формирования, похожие на армейские части. Они относительно обучены, оснащены средствами связи, одеты и вооружены. Правда, их успехи невелики – дело в том, что обучить мало. Войну делает офицерский корпус. Особенно важно, сколько толковых офицеров от капитана до полковника есть у тебя, а сколько у противника. А вот таких офицеров у оппозиции маловато.

Американцы пытаются сформировать и работоспособные штабы. Направили в Ливию некоего полковника, который 20 лет назад сбежал оттуда в США. Его пытались сделать командующим войсками оппозиции. Но не преуспели – им стал генерал Абдель Фаттах-Юнис. Он тут же потребовал у США бронетехнику, артиллерию, в том числе реактивную. Попросил самолеты, вертолеты и обучения летчиков.

Американцы не спешат поставлять вооружение. Их смущают мелькающие в составе войск мятежников бородатые дядьки, умело обращающиеся с оружием. В их глазах явно читается, что эта война для них не первая. Это парни из «Аль-Каиды», и многие из них убивали американцев в Ираке и Афганистане. Теперь они возглавляют ливийскую оппозицию. Продолжать поливать «зубы дракона» американцам не очень хочется.