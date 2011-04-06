Собьют ли 9 мая самолет президента Армении?

Вновь обострились отношения Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха (НКР). Причина – решение Еревана впервые после провозглашения независимости НКР в 1991 г. открыть в столице республики Степанакерте гражданский аэропорт. Первый рейс армянская сторона запланировала на 9 мая. В Баку это вызвало настоящий шквал воинственных заявлений.

По мнению аналитиков, азербайджанцев особенно уязвила дата открытия авиасообщения. Все дело в том, что в Нагорном Карабахе 9 мая отмечают не только день Победы в Великой Отечественной войне – в этот же день была создана Армия обороны НКР и освобожден (по армянской версии) г. Шуша. А еще именно 9 мая 1994 г. министр обороны Азербайджана подписал «Соглашение о бессрочном прекращении огня», которое является своеобразной капитуляцией Баку в войне с Арменией.

В ответ на армянские планы директор гражданской авиации Азербайджана заявил, что его страна может сбивать самолеты, которые собираются совершить посадку в аэропорту Степанакерта. «Согласно закону «Об авиации», возможно даже физическое уничтожение направляющихся туда (в Карабах. – Прим. ред.) самолетов», – подчеркнул он. Идею тут же поддержали азербайджанские военные эксперты, которые стали увлеченно обсуждать варианты ее воплощения в жизнь.

Теперь уже не заставила себя ждать реакция Еревана. По словам пресс-секретаря министра обороны Армении, его страна в состоянии защитить собственное небо. Любая попытка Азербайджана воспрепятствовать полетам армянской авиации может привести к большим потерям для Баку. На этом воинственная риторика не прекратилась. Армяне заявили, что географическое расположение их страны и наличие российского комплекса ПВО С-300 позволит им закрыть все воздушное пространство над территорией Азербайджана.

На прошлой неделе масла в огонь подлил и президент Армении С. Саргсян. Он рассказал, что станет первым пассажиром рейса, обслуживаемого Степанакертским аэропортом. Комментируя выступления азербайджанских официальных лиц, Саргсян назвал их «маразмом и заявлениями больных людей». Все это возымело определенное действие – власти Азербайджана под нажимом американских дипломатов пообещали не сбивать гражданские самолеты.

Однако, как отмечают аналитики, в такой напряженной обстановке личная охрана президента Армении обязана препятствовать полету своего шефа. Риск слишком велик.