Каддафи, великий и ужасный

Еще полтора-два десятка лет назад можно было наблюдать, как Он, словно Султан оф Арабия, в своих свободных бедуинских одеждах выходил из палатки и к нему подводили горячего арабского скакуна.

Под прицелом нескольких телекамер Он вскакивал в седло и, хлестнув коня, направлял его прямо в толпу своих подданных. Те расступались, и он галопом, вздымая пыль, скакал в окружающую пустыню, еще полную утренней свежести. Потом возвращался, коричневый бурнус развевался за плечами, а нагайка попеременно была у Него то в правой руке, то в зубах. Окружавшая челядь ревела от восторга, и так повторялось несколько раз.

Теперь ливийцы тоже кричат, но их обуревают совсем другие чувства: злость, отчаяние, гнев, презрение, но иногда и такой же восторг при Его появлении на публике.

Заклятый враг

Американские СМИ любят описывать «в цветах и красках», что у каждого их президента был свой «заклятый враг»… У Кеннеди это Фидель Кастро, у Никсона – Сальвадор Альенде, у Клинтона – Милошевич, у Буша-младшего – Саддам Хусейн, ну а у самого Рейгана – это Муамар Каддафи, который родился в 1942 г. в простой бедуинский семье, в палатке из козьих шкур, в 15 км к югу от города Сирт, Северная Ливия… С юности он проникся идеями арабского национализма, слушая по шипящему транзистору воодушевляющие речи великого египтянина – Гамаля Абделя Насера, которые доносились к нему по радиоволнам из не очень далекого Каира…

В двадцать с небольшим лет он уехал учиться в престижнейшее военное учебное заведение Великобритании – в академию Сэндхерст, где (есть свидетельства) неоднократно пугал чопорных англичан своими экзотическим одеяниями сына пустыни – бедуина…

Великая Ливийская революция

Несомненно, он был хитер и амбициозен. В возрасте двадцати пяти лет уже встал во главе созданных им подпольных ячеек в армии. Абдель Салям Джаллуд, такой же офицер, который долгое время был Номер Два после Каддафи в этом североафриканском государстве, вспоминал:

«Мы были молоды и совсем не испорчены… Каждого нового члена своей секретной организации Муамар принимал с непременным условием – никакого алкоголя и высокий моральный облик…»

1 сентября 1969 г. (почему-то это совпало именно с 30-летней годовщиной начала Второй мировой войны) на всех континентах прозвучала сногсшибательная новость: «…в результате бескровного переворота король Идрис свергнут, монархия упразднена, и Ливия стала свободной республикой. (Справка. Престарелый король Идрис был поставлен во главе этого государства англо-американскими покровителями после окончания военных действий в Северной Африке, где они в течение нескольких лет сражались в этой же пустыне против Африканского Корпуса германского фельдмаршала Эрвина Роммеля… В сентябре 1969 г. король был в поездке в недалекой Турции.)

Взрыв восторга

Произошедшее вызвало взрыв восторга в окружающем арабском мире.

На фоне тех унизительных поражений, что понесли арабские страны в ходе Шестидневной войны 1967 года с Израилем, это была действительно хорошая новость. Автор статьи, который тогда находился в составе нашего «ограниченного контингента» на территории Египта, вспоминает, что Гамаль Насер сразу окрестил Муамара своим «младшим братом», что было великой честью для 27-летнего капитана войск связи армии Ливии… Особенно понравилось тогдашним арабским вождям, как быстро и решительно капитан удалил американских военных и прекратил существование авиабазы ВВС США Уилус-Филд на территории Ливии, то есть в ближайшем тылу у египтян.

Да и советская пресса весьма одобрительно приветствовала бедуинскую революцию, находя в ней «зримое подтверждение поступательного движения сил социализма, что было предопределено историческими решениями 23-го и 24-го съездов КПСС…»

Отнюдь не коммунист

Но вступать в ряды компартии молодой и амбициозный капитан, который очень быстро сам себя возвел в полковники, отнюдь не спешил.

Вместо этого в начале 1970‑х он занялся написанием т.н. «Зеленой книги», иными словами, как бы мусульманского аналога «красного цитатника Мао». После чего в марте 1977 г. было объявлено, что прежние органы управления его республики отныне упраздняются и оно теперь будет официально именоваться как «Ливийская Джамахирия», то есть «государство народных масс». Сам Муамар слагает с себя все прежние посты, а будет просто «Вождем ливийского народа»… Народные массы взвыли от восторга.

«Зеленый марш»

В соответствии со своей теорией Всеарабского объединения Вождь пожелал объединиться с братским египетским народом. «Старший брат» Насер к этому времени умер, а нового правителя Египта Анвара Садата полковник, видимо, посчитал себе ровней… С запада на восток летом 1977 г. двинулась многотысячная приплясывающая и размахивающая зелеными флагами народная толпа, которая легко преодолела совсем неукрепленную египетско-ливийскую границу, и пошла «объединяться».

Однако Анвар это дело не одобрил, его совсем не устраивала уготовленная ему роль «младшего брата»… Египетские силы правопорядка получили соответствующие распоряжения и стали препятствовать «Зеленому маршу». В ответ полковник и Вождь приказал привести свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. А его МИГи и Су стали совершать облеты «зоны объединения». В свою очередь Раис (Президент) Садат приказал перебросить в эту же самую зону все имеющиеся силы ПВО – те самые наши «кубы» и «квадраты», которые все еще стояли на Суэцком канале, предупреждая очередную возможную агрессию «сионистского противника».

Как мне позднее рассказал один из наших военспецов, «…мы не имели ни карт развертывания, ни зон ответственности, ведь западный египетско-ливийский сектор считался абсолютно мирным…» Последовала короткая, на этот раз ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ ливийско-египетская война. Несколько МИГов Made in USSR были сбиты ракетами Made in USSR. После этого оба противника пришли «в чувство» и решили больше не объединяться…

Воздушная битва в заливе Сидра

Gulf of Sidra – залив Сидра достаточно глубоко заходит из Средиземного моря внутрь Ливии. Это всегда был район международного и беспрепятственного судоходства. Но в 1973 г. полковник вдруг решил и отодвинул морскую границу своего государства на 12 морских миль на север и объявил, что здесь находится т.н. Line of Death – то есть Линия Смерти, которую не может пересечь ни одно иностранное судно без его согласия. Умиротворенная после 1945 г. Европа предпочла на этот раз промолчать. Но пришедший в январе 1981 г. к власти президент Рейган решил «поправить эту неприемлемую для мирового сообщества ситуацию».

В августе 1981 г. к Линии Смерти приблизились две американские авианосные группы. 19 августа несколько палубных истребителей Грумман F-14 «Томкэт» совершали обычный патрульный облет акватории. Вдруг радары донесли: «…два Су‑22 поднялись с авиабазы Окба Бен Нафи возле Триполи и идут на вас…» Самолеты сблизились, и неожиданно передний Су выстрелил ракетой «воздух-воздух» с тепловым наведением. Выучка американцев оказалась на уровне, их пилоты решили, что это «неспровоцированное нападение», и без всяких согласований с вышестоящим штабом ответили залпом из своих ракет. Оба Су были поражены, но пилоты сумели благополучно катапультироваться. Американская пресса комментировала этот инцидент как «Наш ответ Каддафи».

То же самое повторилось и летом 1989 г. и получило название «Вторая воздушная битва над Сидрой». Но, к счастью, материальных потерь на этот раз не было.

Цитаты и деяния

В силу всех этих вышеописанных событий покойный президент Египта Садат, сам павший жертвой в результате покушения экстремистской группы «Мусульманские братья», так описывал Вождя: «…отъявленный преступник, …он болен на все 100 процентов и им явно овладели демоны» (это цитата). Также ныне покойный президент Судана Джафар Нимейри говорил:

«…личность, расколотая надвое, – и каждая ее половинка зловеща в своем содержании».

Ясно, что своей Джамахирии ему было мало и он много лет стремился стать по крайней мире всеарабским и всеафриканским лидером. Вот только часть его деяний на этой арене в 1970-х и 80-х годах.

Африканское государство Чад – поддержка мусульманских группировок и непосредственное вторжение в эту страну в 1980–81 годах.

Сирия – две попытки объединения в 1971 и 80 гг. (сирийцы ответили «Спасибо-шукрам… нет, уж мы как-то сами»).

Судан – предлагаемая федерация, а затем попытки свержения тогдашнего режима.

Уганда – интервенция ради спасения диктатора Иди Амина.

Марокко – поддержка заговора против короля Хасана.

Гана – поддержка межплеменной розни, то же самое в Эфиопии.

Алжир – несостоявшееся объединение в 1975 году.

Ливан – отправка партизан для свержения правящего режима.

Пакистан – финансирование создания Исламской ядерной бомбы (!).

Иными словами, Каддафи перессорился со всеми своими соседями. В результате к середине 1980-х в Триполи остались посольства только трех государств из трех десятков арабских стран.

Отличился полковник и в Европе, есть – пусть хотя бы и косвенные – свидетельства, что он поддерживал и финансировал ирландских боевиков ИРА, баскских сепаратистов в Испании, «Красные бригады» в Италии и «Роте Армее Фракцион» в ФРГ.

Его наемники организовали взрыв в дискотеке Западного Берлина (трое погибших, до 200 раненых), после чего американцы 5 апреля 1986 г. – то есть ровно 25 лет назад – нанесли воздушный удар по его штаб-квартире в Триполи. Полковник спасся только чудом. Но не спаслись без малого 300 пассажиров лайнера «Пан Ам», которых подручные Вождя взорвали прямо в полете над шотландским городком Локерби в рождественские дни 1988 года. 20 лет спустя полковник наконец-то согласился выделить на выплату родственникам погибших сумму в 2 млрд. долларов.

Дружба с Востоком

Гораздо лучше складывались отношения у режима Каддафи с восточным блоком. Когда США и Западная Европа по известным соображениям отказали ему в поставках современного оружия, то он обратился на Восток, и здесь нашел полное взаимопонимание. В ответ на заверения в своем «антиимпериализме» и в том, что его кладовые набиты нефтедолларами, он получил нескончаемый поток самолетов, танков, орудий и стрелкового оружия, наиболее пригодного для действий «городских партизан».

Оружия поступало так много, что ливийские приемщики не успевали его распаковывать и в конце концов стали складировать прямо в ящиках и контейнерах с маркировкой на кириллице на бескрайних просторах ливийских пустынь. Правда, как пишут американские СМИ, одно время в кабинетах Лэнгли муссировалась и такая оригинальная версия. Это оружие не принадлежало Каддафи, а передавалось ему, так сказать, «на хранение». Чтобы в дальнейшем, в случае возникновения каких-то определенных ситуаций, быть розданным советским «войскам быстрого реагирования», которые могли быть срочно десантированы в Восточном Средиземноморье. Так это или нет – судить сейчас трудно. Но ясно, что значительная часть этого оружия в феврале-марте текущего 2011 г. попала в руки восставших мятежников «антиКаддафи».

И что, конец?

Несомненно, что жизнь рядовых ливийцев значительно изменилась за истекшие 40 лет. Из нефтяных барышей не все деньги были потрачены на вооружение и бессмысленные авантюры за рубежом. За период существования этого режима был осуществлен целый ряд социальных программ. Например, все те, кто находился на государственной службе, получили бесплатные квартиры. Образование и медпомощь тоже были практически бесплатны для рядовых граждан. Дорожно-шоссейная сеть и сейчас считается лучшей во всей Северной Африке. Во всех мало-мальски значимых населенных пунктах были воздвигнуты современные супермаркеты. Их постоянный ассортимент из датского печенья, французских сыров, модной итальянской одежды и корейской видеотехники совсем не удивлял рядового ливийца.

Вместе с тем любая попытка хотя бы начать какую-то политическую жизнь подавлялась решительно и жестоко. Да, было создано свыше тысячи так называемых народных советов граждан, но там разрешалось обсуждать лишь рутинные вопросы, касавшиеся данного конкретного дома или жилого квартала. Стоило только затронуть положение в оккупированном Чаде или судьбу сгинувшего родственника, как «вольнодумец» тут же рисковал провести следующую ночь – и все последующие – в каком-нибудь безымянном подземном «зиндане».

В конце концов значительной массе рядовых ливийцев все это надоело, «крышку сорвало», и все эмоции выплеснулись наружу. Теперь мы видим их ежедневно на телеэкранах, потрясающих все теми же знакомыми нам АКМ и РПГ-7. Как заявил недавно один из лидеров народного восстания (в микрофон под запись): «Слишком много обещаний было сделано, и не все из них были выполнены. Мы окончательно потеряли все иллюзии. Пусть Он лучше уходит сам. Пока цел и если сумеет».

А журнал Newsweek цитирует предсказание одного непоименованного деятеля спецслужбы США: «Я придерживаюсь того мнения, что Каддафи – это совсем не тот человек, который мирно скончается во сне в своей собственной постели».