Ужасная мстя

На днях экс-президенту Украины Леониду Кучме был запрещен выезд из страны и предъявлено обвинение в превышении власти и служебных полномочий. Это стало результатом обвинения Кучмы в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Его обезглавленный труп был обнаружен в 2000 г. в лесу под Киевом.

По мнению экспертов, причину нынешнего незавидного положения Кучмы надо искать в далеком 2004 году. Тогда, во время президентских выборов, он нарушил негласные договоренности с В. Януковичем, кандидатуру которого на высший пост Украины поддержало руководство России и лично В. Путин.

В. Янукович был уверен в своей победе и рассчитывал на поддержку уходящего главы государства. В этом не сомневался и В. Путин. После выборов он дважды поздравил Януковича с победой – исключительный случай в мировой политике. Но Кучма предпочел договориться с западными эмиссарами и лидерами «оранжевой революции». В результате власть на Украине досталась настроенному антироссийски В. Ющенко. Тем самым Кучма нанес большое оскорбление как Януковичу, так и президенту России. Он поставил его в смешное положение – история стала объектом насмешек и анекдотов.

Казалось – прошло шесть лет, все давно забыто и прощено. Но это только казалось, да и то не всем. Кучма был лишен гарантий неприкосновенности, которые получил, передавая власть Ющенко. По мнению некоторых аналитиков, новые обвинения в адрес экс-президента – это месть Януковича, за спиной которого стоит Путин. Премьер России показал, что ничего не забывает – он просто никуда не торопится.

В последнее время отношения между Украиной и Россией вышли на новый уровень, стороны связывают много крупных бизнес-проектов. Для успешного ведения дел всем должно быть понятно, что кидать Москву безнаказанно не получится.