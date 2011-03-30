На «Фукусиме» нужны мега-роботы и камикадзе

Похоже, ситуация на АЭС «Фукусима-1» вышла из-под контроля японских атомщиков. В последние дни появилось много свидетельств того, что станция была построена с многочисленными нарушениями.

Достоянием общественности стала информация о том, что 40 лет назад, во время отливки корпуса для одного из реакторов, в литейном цеху корпус уронили и помяли. Эта переделка грозила огромными убытками, поэтому его не списали, а «подтесали». Инженер, руководивший ремонтом, получил большую премию, а инспектора, принимавшего работу, поили, кормили и развлекали игрой в гольф. Теперь же, по мнению специалистов, такой дефектный реактор вполне мог разойтись по сварочным швам.

Также стало известно, что японские проектировщики не имели достаточной квалификации и не могли самостоятельно внести изменения в готовый американский проект. Поэтому АЭС была построена без учета опасности цунами. Все предупреждения экспертов насчет возможной 10-метровой волны были проигнорированы. Хотя из исследований ученых было точно известно, что ранее подобные огромные цунами приходили на это побережье Японии примерно раз в 500 лет (в IV, IX и в XV веках нашей эры).

Все это вкупе с не очень удачными и медленными работами по ликвидации аварии привело к тому, что, по признанию японских атомщиков, существует реальная возможность повреждения металлических оболочек на трех реакторах. Впрочем, какие-то сомнения остаются только относительно первого и третьего реакторов. Огромные дозы радиации вокруг второго энергоблока говорят о том, что дыра в этом реакторе точно есть. Также вполне возможно, что ядерное топливо уже смогло проплавить металл и выйти наружу.

Как считают эксперты, ситуация на сегодняшний день трагична. Кое-кто даже заявляет, что сделать уже ничего нельзя. Поэтому надо просто эвакуировать рабочих, огородить запретную зону колючей проволокой и ждать много лет. После чего все сравнять с землей и засыпать остывшее ядерное топливо толстым слоем грунта. Однако оставлять все «как есть» просто преступно. Нетрудно догадаться, к какому заражению окружающей территории на долгие годы приведет такой «метод». К тому же станция стоит на берегу океана, и в случае еще одного, даже небольшого, цунами радиация разнесется по всему миру.

Строить саркофаг по примеру Чернобыля пока тоже нельзя – топливо еще слишком сильно нагрето и «замуровать» его не получится. Без охлаждения оно просто разогреется, начнут выделяться газы, которые приведут к мощному взрыву. К тому же построить саркофаг на берегу достаточно сложно – его фундамент окажется ниже уровня океана.

Так что выход один. В течение длительного времени (несколько лет) осторожно охлаждать корпусы реакторов водой, одновременно пытаясь устранить утечки радиоактивной воды. При этом необходимо постепенно разбирать всю конструкцию энергоблоков и, в конце концов, вырезать и утилизировать реакторы. Все это потребует наличия у Японии большого количества специальных роботов (которые еще предстоит построить) и людей-камикадзе. Найдутся ли они в Стране восходящего солнца?