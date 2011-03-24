Полторы партии – мало для Казахстана

Андрей ЧЕБОТАРЕВ, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» (Казахстан):

- Вокруг досрочных выборов, безусловно, существуют определенные интриги. Возможно, что речь идет о необходимости выстраивания нового баланса внутри как правящей элиты, так и в отношениях между правящей элитой и оппозицией. С этой целью некоторые шаги уже были предприняты еще в прошлом году, например, проведение реформы правоохранительной системы. А в этом году после проведения президентских выборов неизбежно последуют кадровые изменения, нынешнее правительство будет вынуждено сложить свои полномочия. Если будут производиться кадровые изменения в правительстве, они затронут практически всю вертикаль власти, включая и администрацию президента, и акимов, и дипломатический корпус, и так далее.

Но, на мой взгляд, намного важнее другая интрига – что все-таки будет после президентских выборов. И прежде всего речь идет здесь о политической модернизации. В прошлом году, когда президент выступил со своим посланием, а затем утвердил стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, он весьма скромно упомянул о политической модернизации. И только в этом году в своем послании президент немного обозначил эти направления. Одним из них является усиление роли политических партий, тем более что это соответствует стратегическому приоритету формирования эффективной транспарантной партийной системы.

И сейчас, когда после президентских выборов основные политические силы будут готовиться уже к будущим парламентским выборам, то неизбежно встанет вопрос о переформатировании партийно-политической системы Казахстана, которую можно назвать «полуторапартийной», если следовать классической политологии. То есть известна одна доминирующая партия при ряде других партий. У нас получилось так, что, по итогам парламентских выборов 2007 года, в законодательном органе представлена в единственном числе возглавляемая президентом страны партия «Нур-Отан». И на сегодняшний день стоит вопрос о том, чтобы следующий состав парламента был уже разбавлен другими партиями. Сколько их пройдет, сложно пока сказать.

Скорее всего, будущее итогов парламентских выборов все-таки останется за теми партиями, которые пойдут на дальнейшую реструктуризацию и, в частности, на объединение, укрупнение.