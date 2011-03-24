Кому-то из политтехнологов изменил вкус

Кирилл ТАНАЕВ, генеральный директор Фонда эффективной политики:

-Безусловно, президент Нурсултан Назарбаев является основой и оплотом стабильности в Казахстане. Но, с другой стороны, что такое тогда вся остальная политическая система? В предыдущие годы мы в России обращали внимание на достаточно изящные и интересные политические проекты и технологические решения Казахстана, но история с референдумом показывает, что кому-то из технологов, придумавших это, изменил политический вкус.

И это не просто вопрос о качестве политических технологий – Казахстан для России является ключевым партнером. И интеграционные процессы, не только Таможенный союз, но и Единое экономическое пространство – постоянно находятся в повестке дня, и существуют графики, по которым данные процессы реализуются. Я не покривлю против истины, если скажу, что политический феномен заключается в том, что в отношениях между странами существуют стратегические национальные интересы. И стратегические национальные интересы Казахстана, которые представляет Нурсултан Назарбаев, в общем, находятся в определенной синергии со стратегическими национальными интересами России.

Но сейчас возникает вопрос, а что дальше? Насколько та политическая система, тот политический класс, который вырос в новом Казахстане, адекватен? Насколько он способен дальше развивать стратегические направления развития страны, которые олицетворяет президент Назарбаев, ибо понятно, что парламентские выборы, которые пройдут в следующем году, приведут к появлению новых персон в парламенте. Вот этого, к сожалению, пока не видно, и про это никто не говорит. Может быть, есть какие-то великие планы, интересные проекты, новые люди, но мы про это пока мало знаем. При этом мы крайне дорожим всем, что связано со стабильностью, и хотели бы, и желали бы Казахстану максимальной стабильности.