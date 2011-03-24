Главное – не останавливаться на достигнутом

Алексей ВЛАСОВ, директор Центра по изучению процессов на постсоветском пространстве МГУ им. М.В. Ломоносова:

- В настоящий момент в Казахстане существуют все необходимые предпосылки для решения задач системной модернизации. Но есть необходимость придать этим преобразованиям качественно иной уровень.

Необходимость проведения досрочных выборов определяется несколькими принципиальными факторами. Прежде всего Казахстан, преодолев последствия мирового финансового кризиса, выходит на новую траекторию экономического роста, связанного с реализацией стратегии индустриально-инновационного развития. Перед государством и обществом стоят задачи системного повышения качества человеческого капитала, перехода к «экономике знаний». Необходимо определить новые приоритеты развития для перехода к диверсифицированной экономике и повышения доли национального компонента в производственной сфере. Наконец, экономическая модернизация должна системно сочетаться с преобразованиями в политической сфере.

В чем заключается актуальная модернизационная повестка дня для Казахстана? Ключевым элементом экономики будущего должна стать результативная и эффективно функционирующая национальная инновационная система. Понятно, что пока локомотивом экономического роста будет оставаться нефтегазовая промышленность, опираясь на ее потенциал, должны быть созданы новые высокотехнологичные производства, осуществлен переход от развития добывающих отраслей к производству продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Необходимо перейти к новой промышленной политике, главной целью которой должны стать всемерная поддержка отечественного товаропроизводителя и развитие экспорта продукции высокой степени готовности.

Помимо экономики нужно осуществление модернизации политической системы, продолжить курс на реформирование всех основных элементов политической системы – повышение роли парламента, политических партий и местных органов власти, укрепление независимости судебной системы.

Процессы политического реформирования в Республике Казахстан могут быть связаны прежде всего с расширением пространства политической конкуренции. Не менее актуальным представляется процесс постепенного развития различных форм гражданских инициатив, поскольку до настоящего момента механизм формирования гражданского общества полноценно не завершен.

В предвыборной программе Нурсултана Назарбаева предусматривается формирование новой модели отношений между властью и гражданским обществом, основанной на более активном включении граждан в управленческий процесс с точки зрения контроля за деятельностью местных органов власти, исполнительных структур, а также участие в определении приоритетов развития с точки зрения региональной политики.

Базовые тренды социальной модернизации – гармоничное соединение интересов личности с интересами государства: расширение пространства доверия граждан к власти, внедрение механизмов оценки властных структур различных уровней непосредственно населением, усиление антикоррупционной составляющей. Решение проблемы коррупции связано прежде всего с политическими механизмами – формирование новой модели взаимоотношений между властью и обществом.

Придать преобразованиям качественно иной уровень внутренней целостности может сильный лидерский фактор – фактор Нурсултана Назарбаева. А реальным результатом этого процесса станет превращение Казахстана в страну, «удобную для жизни».