//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Главное – не останавливаться на достигнутом

№ 11(252) от 24.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Главное – не останавливаться на достигнутом

Алексей ВЛАСОВ, директор Центра по изучению процессов на постсоветском пространстве МГУ им. М.В. Ломоносова: 

- В настоящий момент в Казахстане существуют все необходимые предпосылки для решения задач системной модернизации. Но есть необходимость придать этим преобразованиям качественно иной уровень.

Необходимость проведения досрочных выборов определяется несколькими принципиальными факторами. Прежде всего Казахстан, преодолев последствия мирового финансового кризиса, выходит на новую траекторию экономического роста, связанного с реализацией стратегии индустриально-инновационного развития. Перед государством и обществом стоят задачи системного повышения качества человеческого капитала, перехода к «экономике знаний». Необходимо определить новые приоритеты развития для перехода к диверсифицированной экономике и повышения доли национального компонента в производственной сфере. Наконец, экономическая модернизация должна системно сочетаться с преобразованиями в политической сфере.

В чем заключается актуальная модернизационная повестка дня для Казахстана? Ключевым элементом экономики будущего должна стать результативная и эффективно функционирующая национальная инновационная система. Понятно, что пока локомотивом экономического роста будет оставаться нефтегазовая промышленность, опираясь на ее потенциал, должны быть созданы новые высокотехнологичные производства, осуществлен переход от развития добывающих отраслей к производству продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Необходимо перейти к новой промышленной политике, главной целью которой должны стать всемерная поддержка отечественного товаропроизводителя и развитие экспорта продукции высокой степени готовности.

Помимо экономики нужно осуществление модернизации политической системы, продолжить курс на реформирование всех основных элементов политической системы – повышение роли парламента, политических партий и местных органов власти, укрепление независимости судебной системы. 

Процессы политического реформирования в Республике Казахстан могут быть связаны прежде всего с расширением пространства политической конкуренции. Не менее актуальным представляется процесс постепенного развития различных форм гражданских инициатив, поскольку до настоящего момента механизм формирования гражданского общества полноценно не завершен.

В предвыборной программе Нурсултана Назарбаева предусматривается формирование новой модели отношений между властью и гражданским обществом, основанной на более активном включении граждан в управленческий процесс с точки зрения контроля за деятельностью местных органов власти, исполнительных структур, а также участие в определении приоритетов развития с точки зрения региональной политики.

Базовые тренды социальной модернизации – гармоничное соединение интересов личности с интересами государства: расширение пространства доверия граждан к власти, внедрение механизмов оценки властных структур различных уровней непосредственно населением, усиление антикоррупционной составляющей. Решение проблемы коррупции связано прежде всего с политическими механизмами – формирование новой модели взаимоотношений между властью и обществом.

Придать преобразованиям качественно иной уровень внутренней целостности может сильный лидерский фактор – фактор Нурсултана Назарбаева. А реальным результатом этого процесса станет превращение Казахстана в страну, «удобную для жизни».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

//В мире

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Обозначены семь реалистичных сценариев гибели человечества. Данные варианты перечислил журналист Брайан Уолш, который является автором книги «Последние времена: краткий справочник по Концу Света».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

//Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Знакомые режиссера рассказали, что в день свадьбы, ровно через неделю, в пятницу, 13, им пришлют СМС с адресом и временем.

//Непознанное

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи определили по звездам, какие пять знаков Зодиака могут стать необычайно счастливыми уже в ближайшие месяцы, до конца года.

//В мире

Пять человек умерли от заболевания, вызванного вейпами

Пять человек умерли от заболевания, вызванного вейпами

В американском штате Индиана погиб ещё один человек из-за заболевания, которое вызвано курением вейпа. Отмечается, что это пятый смертельный случай, зафиксированный в стране.

//Новости партнеров

//В мире

Немецкий политик рассказал о серьезных последствиях от ответных санкций России

Немецкий политик рассказал о серьезных последствиях от ответных санкций России

Глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг заявил, что ответные санкции, которые Россия ввела против Евросоюза нанесли сильный ущерб Германии.

//Футбол

Шотландия терпит поражение от России 1:2

Шотландия терпит поражение от России 1:2

Сегодня, 6 сентября 2019 года состоялся матч 5-го тура квалификации Шотландия — Россия, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Встречу обслуживает бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом.

//Новости СМИ2

//Общество

Что такое манипуляции и как им противостоять?

Что такое манипуляции и как им противостоять?

Что такое манипуляция? Говоря простым языком, это вид общения, в котором используются управление и контроль над действиями другого человека. Как распознать манипулятора? Какими приемами он пользуется? И главный вопрос: какие способы борьбы с этим существуют? Ответы искала корреспондент «Аргументов Недели».

//В мире

В Берлине Porsche выехал на тротуар и насмерть сбил четверых пешеходов

В Берлине Porsche выехал на тротуар и насмерть сбил четверых пешеходов

Автомобиль марки Porsche в пятницу выехал на тротуар в Берлине и насмерть сбил четырех пешеходов. Согласно последней информации пожарной службы столицы Германии, среди погибших один ребенок.

//В мире

Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке

Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об ошибки, которую совершали все его преемники. По мнению Кравчука, никто из последующих глав государства не принимал во внимание интересы всей страны.

//Общество

МВД предлагает изменить правила получения водительских прав разных категорий

МВД предлагает изменить правила получения водительских прав разных категорий

МВД России предложило изменить правила получения водительских прав разных категорий. Согласно последней информации, с этой целью были разработаны поправки в закон "О безопасности движения".

//В мире

Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ

Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ

На сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением Владимиру Зеленскому пройти тест на IQ, который позволяет получить количественную оценка уровня интеллекта человека.

//Общество

Подросткам могут позволить водить машину

Подросткам могут позволить водить машину

В МВД разработали поправки в закон, которые позволят несовершеннолетним, сдавшим экзамены в ГАИ, водить автомобиль в сопровождении опытного водителя.

//Новости партнеров

//Происшествия

На месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье найдено тело погибшего

На месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье найдено тело погибшего

В пятницу вечером, 6 сентября, во время разбора завалов на территории обрушившегося здания бывшего детского лагеря в Московской области оперативные службы обнаружили тело погибшего гражданина.

//Спорт

Хабиб рассказал об ощущениях перед боем

Хабиб рассказал об ощущениях перед боем

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём самочувствии перед предстоящим боем с американцем Дастином Порье, который пройдёт Абу-Даби.

//Общество

Путин поручил выделить пострадавшим от паводка в Приамурье дополнительную помощь

Путин поручил выделить пострадавшим от паводка в Приамурье дополнительную помощь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 6 сентября, заявил, что Владимир Путин поручил правительству выделить пострадавшим от паводка в Приамурье дополнительную помощь.

//Шоу-бизнес

Вдова Караченцова рассказала, как пережила смерть мужа

Вдова Караченцова рассказала, как пережила смерть мужа

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина рассказала о том, как пережила смерть мужа. Она призналась, что пережить утрату ей помогли разговоры с родные и близкие. Особенно об умершем супруге ей напоминают внуки.

//Шоу-бизнес

Ренату Литвинову раскритиковали за "плохую осанку" и растрепанную прическу

Ренату Литвинову раскритиковали за "плохую осанку" и растрепанную прическу

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова получила много критических комментариев после публикации нового снимка в социальной сети. Некоторые подписчики указали на "недостатки" знаменитости.

//Общество

Брянских школьников «осветили» к новому учебному году

Брянских школьников «осветили» к новому учебному году

В городе Жуковка Брянской области руководство двух школ решило «освятить» детей перед началом нового учебного года в соответствии с православными обычаями.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Шотландия терпит поражение от России 1:2
2

Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке
3

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты
4

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
5

Галкин и Пугачева устроили романтик при свечах на берегу залива

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры