Сначала – экономика, потом – политика

Ерлан БАЙЖАНОВ, казахстанский политолог:

- Если разобраться, то и референдум, и выборы президента означают подтверждение легитимности главы государства и доверия ему народа. Для чего же это требуется Нурсултану Назарбаеву, если все рейтинги показывают его несомненное лидерство, и почему он выбрал досрочные выборы?

Думаю, что страна стоит на пороге нового витка реформ, и такой лидер, как Назарбаев, который свой творческий и реформаторский потенциал еще не исчерпал, хочет возглавить этот процесс. Кстати, если вспомнить 1995 год, то в результате референдума президент получил дополнительные полномочия, и в течение полутора лет было принято более полусотни законов, которые заложили основу рыночной экономики, базу политической системы, позволили осуществить реформу ЖКХ. В результате всего этого мы сейчас видим современное дееспособное государство.

Однако любая система далека от совершенства, думаю, и глава государства, и наша элита прекрасно это осознают. Вслед за экономическими реформами нужна политическая модернизация. Это главный принцип Назарбаева – сначала экономика, а потом политика. Поэтому мне кажется, первая очень важная задача у президента на ближайшие пять, а возможно, и 10 лет – наладить систему управления. Почему? Потому что будут вкладываться огромные средства в программу форсированной индустриализации. Кто это будет делать? Где взять армию образованных и честных чиновников? Необходимо повысить барьер для попадания людей на государственную службу. И, на мой взгляд, очень высокие требования будут предъявляться к нравственной стороне этих людей.

Но это только одна из сторон проблемы, которая стоит перед обществом в целом. Есть и более важная задача. И она частично объясняет, почему президент избрал выборы в соответствии с Конституцией, а не референдум, который мог бы закрепить за ним президентское кресло чуть ли не пожизненно. Не забудем, что в пользу референдума было собрано более 5 миллионов подписей. И о чем это говорит? Да прежде всего о том, что демократические ценности за годы независимости до конца осознаны населением. Когда происходит выбор между независимостью и демократией, всегда делается выбор в пользу независимости. Встанет выбор между стабильностью и демократией – в пользу стабильности. А потому мне, например, ясно, что должно произойти формирование и укрепление институтов гражданского общества. Вот такая задача встанет перед президентом после выборов. И потому предстоит очень важный идеологический интеллектуальный поиск. Возможно, через год или через полтора мы узнаем о каких-то новых партийных программах, направленных на решение этой задачи.