Кто в президентском резерве?

Евгений МИНЧЕНКО, директор Международного института политической экспертизы:

- Электоральный цикл 2011–2012 и в Казахстане, и в России, скорее всего, пройдет бесконфликтно. Главные политические проблемы начнутся и в той и в другой стране, на мой взгляд, в 2013–2014 годах, потому нынешние выборы просто фиксируют статус-кво, но не решают вопрос будущего. Проблема модернизации, реиндустриализации, которая стоит в обеих странах, прежде всего заключается в том, что пока не понятно, кто тот политический класс, кто те люди, которые эту модернизацию будут реализовывать. В свое время Нурсултан Назарбаев создавал этот слой младых европеизированных казахов, а потом точно так же благополучно отодвинул их с политического поля. Была ли в том вина этих людей, проявивших чрезмерную амбициозность, или «старого» окружения – сейчас разбираться бессмысленно.

Факт тот, что этот слой модернизаторов сегодня не у власти. А это очень важная проблема. И, кстати говоря, та же проблема стоит сегодня перед Россией. Надеюсь тем не менее, что именно Назарбаев и решит ее, поскольку в Казахстане модернизация будет проводиться сверху волей одного человека, как делал это в свое время Петр Первый со своими потешными полками, со своими неоднозначными фигурами вроде Александра Меншикова и так далее, которые тем не менее давали результат.