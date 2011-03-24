«Евразийский мост» не должен закачаться

Султан АКИМБЕКОВ, директор Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Казахстана:

- Почему, собственно, было решено проводить внеочередные выборы, как это связано с референдумом, идея которого обсуждалась последние несколько месяцев? Президент действительно не согласился с идеей проведения референдума, решил не вносить изменения в Конституцию, а сохранить цивилизационный путь развития, чтобы не создавать прецедентов для будущих поколений. В то же время определенная часть истеблишмента предлагала референдум с целью ухода от рисков, связанных с процессом политической модернизации.

На варианте внеочередных выборов остановились, я считаю, по двум обстоятельствам. Во-первых, их проведение позволит нам опередить аналогичные процессы, которые пройдут в следующем году в России, США, Китае. Поскольку Казахстан находится в сердце Евразии, где сегодня идет такая серьезная геополитическая борьба интересов между Россией, США и Китаем, то в этой ситуации лучше уйти с линии огня, решить все свои внутренние вопросы заранее. Другими словами, «мост между Европой и Азией», как часто называют Казахстан, не должен качаться, особенно в столь непростых геополитических условиях.

Надо иметь в виду, что решение об отказе от референдума принималось в очень трудных и непростых условиях – как раз начинался арабский кризис. И поэтому решение президента пойти на выборы говорит о том, что уверенность государства и президента в своих силах достаточно высока, несмотря на то что очень многие говорили о возможном распространении арабских событий в том числе на пространство бывшей советской Азии.

Казахстан последние 20 лет все больше сближается с Азией. И мы видим, что переживаем очень многие процессы, которые арабские страны переживали 50 лет назад: это приток сельского населения в города, создание крупных анклавов, огромное количество высокообразованной молодежи, которая не имеет возможности устроиться на работу. У нас тоже есть такие процессы, но они только начинаются, и у нас есть время для того, чтобы научиться и ответить на эти вызовы. Поэтому досрочные выборы дадут возможность государству в ближайшие пять лет сосредоточиться на вызовах и угрозах, появившихся для новой государственности, новых независимых государств, в частности Казахстана, после того как в арабском мире произошли очень серьезные проблемы.