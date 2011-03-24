Назарбаеву нужно достроить свой дом

Андрей ФЕДОРОВ, директор Национального информационного центра:

- Я думаю, что решение президента Назарбаева о досрочных выборах прежде всего подтверждает его желание достроить дом, который называется Республика Казахстан. Ведь, если разобраться, то ни Россия, ни Казахстан еще не закончили свой переход от советских республик к современным демократическим государствам, еще остается целый ряд нерешенных вопросов.

Почему я упомянул Россию, ведь речь-то идет о событии в суверенном государстве? Потому что для России предстоящие выборы принципиально важны, победа Назарбаева гарантирует России стабильность Казахстана. Это принципиально важный момент. Общеизвестно, что на постсоветском пространстве Казахстан был и остается единственной страной, которая в общем-то без крупных потерь прошла тяжелейший путь от советской действительности к современности. Нельзя сказать, что это легко и просто – были свои трудности, но, по крайней мере, это та страна, в стабильности которой Россия может быть уверена.

Принципиально важно, что Казахстан является для России и гарантом интеграционных процессов. И Таможенный союз, и возможные последующие – общее экономическое пространство, валютный союз и так далее – формы интеграции невозможны были бы в условиях, когда страны, которые входят в это интеграционное объединение, находятся в состоянии нестабильности.

Еще одна причина – та роль, которую Казахстан играет на международной арене, инициируя многие очень важные предложения в сфере региональной и глобальной безопасности.

Может показаться странным, но есть в нашем интересе к предстоящим выборам, более того – в заинтересованности в победе Назарбаева на этих выборах – и чисто прагматический момент. На постсоветском пространстве зарубежные инвесторы вкладывают деньги не в политические партии, не в парламенты, а в лидеров. Это может быть плохо в какой-то степени, но это и хорошо, потому что, когда есть лидер, – это значит, что есть определенные гарантии инвестиционной активности, гарантии экономического развития. Страна, которая находится в хаосе, никогда не будет привлекательна, а Казахстан с этой точки зрения весьма и весьма привлекателен. И лидер его известен и сам по себе – гарант для инвесторов.

Главное – не победа, а главное то, что он будет делать после выборов. Я еще раз говорю, что ему нужно достраивать тот дом, который, в общем, во многом его руками был возведен. Понятно, что ни в одной из постсоветских республик реформы снизу невозможны. Это относится в полной мере и к Казахстану. Вот эти выборы – это, с моей точки зрения, возможность Казахстана сделать прыжок, потому что развиваться, просто шагая по ступенькам вверх, уже нельзя. Страна или будет в полусырьевом состоянии получать хорошие деньги за нефть, газ, руду и прочее, или же станет развиваться как современное общество. Ведь вопрос модернизации – это вопрос не технологической модернизации – это вопрос создания новой атмосферы в обществе, новых отношений – политических, экономических, юридических и т.д.

Вот поэтому, я думаю, что самое главное заключается в том, что нынешние выборы – это действительно карт-бланш президенту на преобразование, а не карт-бланш на продление срока полномочий. Полномочий у него и без выборов полно. И он спокойно сможет завершить «строительство дома». И критерием завершения строительства дома станет переход к нормальным выборам, уход от досрочных выборов. Вот когда выборы будут регулярными, спокойными – значит, дом достроен.