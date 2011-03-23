Казахстан ждут перемены - страна готовится к выборам

3 апреля в Казахстане пройдут досрочные выборы президента. Свои кандидатуры на участие в выборах выдвинули двадцать два человека, которым надо было пройти процесс регистрации, собрать не менее 91 тысячи подписей сторонников во всех 16 регионах Казахстана и сдать экзамен на знание казахского языка. В итоге конкурентами Назарбаева стали всего три оппозиционных кандидата: Гани Касымов от националистически ориентированной Партии патриотов, Джамбыл Ахметбеков от Коммунистической партии и Мэлс Елеусизов от экологической партии «Табигат».

По мнению политологов, результат несложно предсказать – из четырех кандидатов самым убедительным выглядит действующий глава республики Нурсултан Назарбаев. Остальные три кандидата пока не обладают сопоставимым политическим весом, а их фамилии и политические платформы практически неизвестны за пределами Казахстана.

В предвыборных обзорах и прогнозах даже не обсуждается вопрос о том, одержит ли Назар­баев победу. Споры идут вокруг цифр – с каким перевесом она будет достигнута, получит действующий президент 90% голосов или еще больше. Аргументы в пользу такого исхода известны: действующий президент проводит сбалансированную политику, обладает яркой харизмой, пользуется авторитетом среди элиты, уважением и любовью народа. К тому же, отказавшись от проведения предложенного общественностью референдума о продлении собственных полномочий, президент доказал, что ставит интересы страны выше собственных, чем, безусловно, еще больше прибавил себе очков.

Но было бы совершенно неправильно представлять себе предстоящие выборы просто как очередное подтверждение полномочий Назарбаева. Если даже выборам и не суждено стать полем для борьбы персон кандидатов, то они уже стали площадкой для обсуждения их предвыборных программ и, очевидно, новой возможностью для конкуренции идей, политических платформ, взглядов на то, как будет развиваться Казахстан в ближайшие годы. А то, что такие изменения необходимы, сейчас говорят и оппозиция, и сама власть. Среди главных ожиданий – ускоренная экономическая и социальная модернизация, бескомпромиссная борьба с коррупцией, реформа властных органов всех уровней.

Куда пойдет Казахстан в ближайшие годы, какими станут ключевые направления развития его экономики, внутренней и внешней политики, кто займет руководящие должности в правительстве и как планируемые реформы отразятся на российско-казахстанских отношениях и формировании многосторонних интеграционных структур с участием Казахстана и России? Ответы на эти вопросы искали российские и казахстанские политологи на прошедшем на днях в Москве круглом столе «Интрига досрочных выборов в Казахстане: зачем Нурсултану Назарбаеву новый президентский мандат?» и состоявшейся в Алма-Ате презентации доклада Информационно-аналитического центра по изучению процессов на постсоветском пространстве МГУ им. Ломоносова «Казахстан после выборов: стратегия модернизационного прорыва».

Экспертные позиции по самым главным темам предвыборной ситуации в Казахстане специально для «Аргументов неделi» собрал журналист Михаил Муравьев.

Андрей ФЕДОРОВ, директор Национального информационного центра:

- Я думаю, что решение президента Назарбаева о досрочных выборах прежде всего подтверждает его желание достроить дом, который называется Республика Казахстан. Читать полностью

Султан АКИМБЕКОВ, директор Института мировой экономики и политики при фонде первого президента Казахстана:

- Президент действительно не согласился с идеей проведения референдума, решил не вносить изменения в Конституцию Читать полностью.

Евгений МИНЧЕНКО, директор Международного института политической экспертизы:

- Электоральный цикл 2011–2012 и в Казахстане, и в России, скорее всего, пройдет бесконфликтно. Главные политические проблемы начнутся и в той и в другой стране, на мой взгляд, в 2013–2014 годахhttp://www.argumenti.ru/world/n281/98732 Читать полностью

Ерлан БАЙЖАНОВ, казахстанский политолог:

- Если разобраться, то и референдум, и выборы президента означают подтверждение легитимности главы государства и доверия ему народа. Для чего же это требуется Нурсултану Назарбаеву, если все рейтинги показывают его несомненное лидерство, и почему он выбрал досрочные выборы? Читать полностью

Алексей ВЛАСОВ, директор Центра по изучению процессов на постсоветском пространстве МГУ им. М.В. Ломоносова:

- В настоящий момент в Казахстане существуют все необходимые предпосылки для решения задач системной модернизации. Но есть необходимость придать этим преобразованиям качественно иной уровень. Читать полностью

Кирилл ТАНАЕВ, генеральный директор Фонда эффективной политики:

-Безусловно, президент Нурсултан Назарбаев является основой и оплотом стабильности в Казахстане. Но, с другой стороны Читать полностью

Андрей ЧЕБОТАРЕВ, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» (Казахстан):

- Вокруг досрочных выборов, безусловно, существуют определенные интриги. Возможно, что речь идет о необходимости выстраивания нового баланса внутри как правящей элиты Читать полностью

Алина Хаматдинова, исполнительный директор Гражданского Альянса Казахстана:

- Необходимо реформирование всех основных элементов политической системы - повышение роли парламента, политических партий и местных органов власти, укрепление независимости судебной системы. Не менее актуальным для Казахстана представляется процесс постепенного развития различных форм гражданских инициатив. Читать полностью