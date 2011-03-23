Русских в Крыму осудили за сепаратизм

Не так давно Апелляционный суд Крыма в Симферополе вынес приговор двум активистам пророссийской организации «Народный фронт Севастополь – Крым – Россия». Их обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В начале недели консул нашей страны в Крыму В. Андреев отказался поддержать осужденных. «Меня спрашивают: что вы будете делать, ведь это «пророссийские деятели пророссийских организаций». Это не пророссийские деятели! Даже наоборот: в конкретных проявлениях своей деятельности они сугубо антироссийские», – заявил он.

В ответ на это активисты Народного фронта заявили «АН», что, по их мнению, слова отдельно взятого чиновника – это еще не позиция российского МИДа. «И уж тем более данный клерк не имеет права говорить от имени всей России. Русский вопрос на Украине и в Крыму нельзя решить с помощью диаспорального подхода. Такие методы работы годятся для выстраивания отношений с российской диаспорой в Австралии, ЮАР, Аргентине и т.д. Это клише МИД РФ, который еще десять лет назад согласился с тем, что русские на Украине – национальное меньшинство. Российские дипломаты должны понимать разницу между российскими соотечественниками и русским народом», – считают они.

По мнению Народного фронта, население юго-востока Украины считает себя частью русской цивилизации и желает максимальной реинтеграции с Россией. Причем не только гуманитарной и экономической, но также и военно-политической.

Напомним, в свое время советник-посланник посольства РФ в Украине В. Лоскутов так прокомментировал обвинение в сепаратизме, предъявленное Службой безопасности Украины крымским активистам: «Позиция у нас такая – убеждения, взгляды, которые не соответствуют официальной позиции, – это не повод для преследования общественных деятелей. Мы эту позицию постоянно излагаем и декларируем».