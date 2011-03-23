«Холерный барак» исламского мира

Военно-воздушная операция против лидера Ливии Муамара Каддафи грозит перерасти в наземную через несколько недель. И разрешение или запрет на нее со стороны ООН уже не играет никакой роли. Правильно ли Россия воздержалась от права вето в Совете Безопасности ООН, чем для западных военных закончится «Одиссея Рассвет», где тренировался спецназ ближайшего окружения Каддафи, «АН» спросили президента Института Ближнего Востока Евгения САТАНОВСКОГО.

Стоимость резолюций ООН

– Почему именно Франция выступила инициатором бомбежек Ливии?

– Возможно, от того, что президент Саркози не хочет отдавать 50 миллионов долларов, которые ему дал Каддафи на выборы. К тому же во Франции скоро новые выборы, и дочь националиста Ли Пена становится все более популярным и опасным для Саркози политиком. Поэтому нынешний президент хочет быть более жестким в глазах избирателей.

При этом Саркози всегда стремился быть первым во всем. Он первым приветствовал Каддафи как легитимного члена мирового сообщества, теперь решил быть первым в приветствии нового правительства. Только маленький нюанс – оппозиция не успела выиграть, как ее признали. Саркози оказался в идиотской ситуации. А глупость надо купировать. Поэтому причины участия той или иной страны в том или ином военном конфликте очень часто остаются за рамками понимания специалистов. Они слишком личностны.

– Можно ли теперь прекратить войну или надо доводить ее до конца?

– Это прерогатива президентов. В Ираке или в Афганистане войны не доведены до конца. Они оборваны на середине. Кто говорит, что все должно быть организовано по уму? Все организуется как организуется.

– Там проводились и проводятся наземные кампании. В Ливии резолюция ООН запрещает возможность наземных операций.

– Она ничего не запрещает. Там действительно говорится, что можно делать все что угодно, кроме наземных операций. Но их будет необходимо вести, если только Каддафи не убьют с воздуха. Будет другая резолюция ООН либо обойдутся без резолюции, как это было в Ираке.

– В таком случае, что такое ООН сегодня?

– Несколько десятков тысяч мелких чиновников, которые зарабатывают себе на жизнь в рамках программ ООН. Несколько тысяч очень дорогостоящих миротворцев, которые никогда и никого ни от чего не спасали. Это эксперты и политологи, политтехнологи и журналисты, которые называют себя мировым сообществам. В рамках этой деятельности вы можете выстроить карьеру, получить высокооплачиваемую синекуру и хорошую пенсию. И провести жизнь, переезжая с одного приятного курорта на другой. Ничего другого из себя ООН не представляет.

Резолюции ООН принимаются не для того, чтобы их выполнять. Они не стоят и бумаги, на которой написаны. Поэтому ООН занимается не реальными вещами, а минимальным приложением сил в наиболее безопасных точках.

Бедуины с ПЗРК

– И все же – будет ли в Ливии наземная операция?

– В нее втянутся. Других сценариев просто нет. Нет стратегии и тактики дальнейших действий. Сегодня у Франции, США и других стран только надежда на то, что армия Каддафи развалится, если ее регулярно бомбить. Но с чего ей разваливаться?

На стороне лидера Джамахирии воюют наемники из Мали. Но это не нищеброды с помоек, а спецназ, прошедший подготовку в Рязанском воздушно-десантном училище. У него под контролем Панафриканский легион. Он этих людей кормил, использовал в Чаде и в Судане. Африка сегодня полна профессиональными людьми, которые умеют воевать с использованием самых современных оружия и техники. Причем с серьезным военным опытом. Мало кто знает, что в Африке постоянно идут войны масштаба Первой мировой.

У трех сыновей Каддафи под командованием небольшие спецназовские группы. Численностью 1500–2000 штыков. Но этих спецназовцев тренировали кубинцы. Те, кто знает, как воевали кубинцы в Африке, понимают, что эти группы стоят дивизий. Тем более что они преданы не за деньги. Так что легкой прогулки по бедуинским пескам для участников операции против Ливии не будет.

Мы видим ситуацию в Афганистане, Ираке, где западный мир пытается воевать против мира не западного. Есть иллюзия того, что, будучи белым человеком, туземца вы всегда победите. Это не так. Если у туземца есть современные вооружения, техника, средства связи, то любое племя становится коммандос, а любая деревня превращается в укрепрайон. У ливийских «туземцев» все это есть.

Есть и фактор арабской улицы. Как бы арабы между собой ни враждовали, они видят, что опять европейцы и американцы нападают на арабов. Все остальное – пустяки для улицы. Это очень неприятный для западных политиков и военных сигнал.

– Получается, что в Америке в штабах дураки сидят?

– Как могут – так и действуют. На тактическом уровне – замечательно. На стратегическом – отвратительно. Предупреждали и перед Ираком, и перед Афганистаном, что будет серьезная партизанская война. В результате США заменили собой Советский Союз. Мы распространяли социализм, они распространяют демократию. С тем же успехом. Пока платят деньги, местные элиты играют в демократию; как только деньги заканчиваются, начинается хаос.

– Дестабилизирует ли операция в Ливии арабский мир?

– Арабский, да и весь исламский мир сейчас сам по себе дестабилизирующий фактор. Подумаешь, проблема – еще одна гражданская война. Сейчас этот регион входит в полосу, которая в Европе началась в 1914 году, взорвалась в 1917 и окончилась после распада Югославии в 90-х. Почти сто лет гражданских войн, революций и конфликтов. Повышение температуры у одного больного общую температуру в холерном бараке испортить не может.

– Но почему в таком случае молчит Израиль? Его это не касается?

– Войны и революции в арабском мире Израилем не инициируются. Они Израиль интересуют с точки зрения безопасности. И в этой связи израильтяне готовы к любым ситуациям. Например, уход Хосни Мубарака для Израиля означает нарушения в сфере обеспечения безопасности, облегчения доступа вооружений для ХАМАСа. Последние несколько дней идет активный минометный и ракетный обстрел территории Израиля. Если ситуация и в Иордании будет развиваться по египетскому сценарию, это приведет к еще большему обострению. Но Израилю не привыкать воевать, и он относится к этому спокойно.

А Ливия не имеет общих границ с Израилем. Хотя распространена спекуляция исламистов, что именно Израиль вербует африканских наемников для Каддафи. Когда это озвучил канал «Аль-Джазира», посольства Израиля в Африке стали брать штурмом желающие записаться в наемники. Кушать очень хочется.

Война внутри себя

– Существует предсказание Нострадамуса, что в наше время будет большая война между христианским и мусульманским миром. Христианский мир наносит превентивный удар?

– В любых прогнозах можно найти все что угодно. Есть мнение, что фатум все решает, а есть – что все зависит от свободы воли человека. Тот же Черчилль сказал: «Предсказывать надо прошлое». Предсказания о прошлом точнее сбываются.

Внутренний исламский конфликт сегодня гораздо более жесткий, чем внешний конфликт мусульманства против христианства, индуизма или буддизма. И не только между суннитами и шиитами, а между десятками течений внутри исламского мира. Ислам сейчас переживает то, что христианство пережило в XVII веке, когда христиане убивали представителей других христианских религиозных течений. У каждой религии своя история и каждая религия через это проходит. Потом все заканчивается, конфликт переходит на другой уровень – теологический. В исламе сегодня период внутренних противоречий.

– Катар и Лига арабских государств вмешались именно из-за внутренних религиозных противоречий?

– Каддафи не любят все. Нет ни одного лидера арабского мира, который уважал бы Каддафи. Он «инфант террибль» исламского мира. Например, король Бахрейна сотнями режет восставших с помощью солдат из Саудовской Аравии и малых монархий Персидского залива, подавляя революцию шиитского большинства. Но он не имеет репутацию Каддафи. Поэтому – кому-то можно, кому-то нельзя. Двойные стандарты никто не отменял.

Молчание Кремля

– Россия воздержалась при голосовании по резолюции 1973 в ООН. Сейчас говорят о том, что эта резолюция нарушается. Имело ли смысл накладывать вето на решение ООН?

– Россия воздержалась в хорошей компании. Вместе с Индией, Китаем, Бразилией, Германией. Серьезный экономический блок БРИК и крупнейшая экономика Европы нашли каждый свои аргументы, чтобы промолчать. Имеет смысл накладывать вето лишь в том случае, если это решение кто-то будет выполнять. А если нет, то зачем им махать и его обесценивать? По Ираку мы наложили вето, Китай воздержался. Саддама Хусейна повесили. По Ливии было бы то же самое. И зачем тогда себя позорить?

Мы воздержались исходя из баланса российских интересов. Как говорил Черчилль: «Политика – это грязное занятие для пожилых мужчин». При этом наши главные партнеры остаются на Западе, инвестиции идут с Запада, нефть и газ мы продаем там же. Портить отношения с Западом неизвестно для чего – бессмысленно.

При этом мы все же выразили свою позицию по совершенно безобразной ситуации с вмешательством извне в гражданскую войну в Ливии. И это наша позиция – не надо влезать в чужие конфликты. Двое в драку, третий вон.

– Россия потеряла ливийский рынок поставок наших вооружений, нефтепереработки?

– Мы должны дождаться окончания разборок, не совать нос туда, куда приличные люди ничего интимного не суют. Выдержать паузу, а потом решать. Пока не понятно – удержится Каддафи или слетит. Мы не можем даже предположить, что будет в Ливии через пять–десять лет. Это развилка истории. Хорошо, что окончательно не порвали с Каддафи, хорошо, что не поддержали его и вывезли наших людей. Иначе их либо оппозиция резала, либо американцы бомбили. Надо использовать ситуацию в зависимости от того, как она складывается.

– То есть Кремль занял чисто прагматичную позицию?

– Россия заняла китайскую позицию. Поэтому Китай и существует пять тысяч лет. Заниматься надо своими интересами, не таскать каштаны из огня для других и ввязываться в чужие драки. Надо копить силы, вдруг они понадобятся.